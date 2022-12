Saint-Mard : Véronique Capelle a ouvert "Irish & Coffee Gallery", une galerie d'art atypique

"Je ne voulais pas d’une galerie aseptisée. Les gens doivent se sentir bien lorsqu’ils franchissent le seuil de la porte. J’avais une envie d’une reconversion. Le lieu m’a beaucoup plu et j’ai saisi l’opportunité. Tout s’est fait très vite, car l’idée de base remonte à juillet 2022", explique-t-elle.

De l’art et de la déco

À l’intérieur, on retrouve de nombreux objets d’art et décoration réalisés par Véronique ou d’autres artistes. Des tableaux, des pièces en résine, des bijoux… Tous se connectent pour former l’univers recherché par la propriétaire des lieux.

"Dans certaines galeries, on paye très cher pour exposer ses œuvres. J’ai choisi de ne faire payer aucune location aux artistes qui exposent chez moi. Par contre, je prends un pourcentage lors d’une vente. J’avais envie de donner la possibilité à d’autres créateurs d’avoir un peu de visibilité et, modestement, de leur servir de tremplin", ajoute-t-elle.

Gérard Gribaumont, Bruno Dupont, France Gillardin et Sophie Ridole se retrouvent donc, en ce moment, aux côtés des œuvres de Milou.

Elle recherche toujours de nouveaux créateurs et notamment un sculpteur et un céramiste.

Bientôt des cours et ateliers

Autre curiosité de ce lieu: son nom ! Détrompez-vous, il n’est pas possible de consommer une boisson chaude d’origine irlandaise sur place.

"En fait, cela correspond aux prénoms de mon chat et de mon chien. Pourquoi ces noms ? Cela fait référence à leur pelage, tout simplement", rit Véronique Capelle.

Dans ce projet, l’artiste peut aussi compter sur le soutien de son mari, Hugues Baillot, échevin et boulanger bien connu du village d’Ethe. "Hugues, c’est un peu mon garde-fou. C’est lui qui va recadrer le tout, car il sait que je vais m’investir beaucoup trop. Il saura me dire stop ! Et puis, Hugues m’a toujours aidée et soutenue dans les moments difficiles", admet-elle.

Après les fêtes de fin d’année, Véronique aimerait organiser des cours et ateliers, accessibles au public ou privés, au sein de sa galerie.

Téléphone: 0498 71 53 40

Facebook: Irish & Coffee Gallery

Instagram: Milou.cap