La Province de Luxembourg subsidie « le greenwashing du secteur des sapins », fustige Écolo

On parle de 45 000 € pour permettre la mise en place de bandes fleuries dans les chemins de débardage des champs de culture des sapins de Noël. Et de 10 000 € pour la mise en place d’un couvert fleuri dans le verger à graines de sapins de Nordmann de Neufchâteau.

Guirec Halflants, chef de groupe Écolo à la Province, enchaîne: "Le business des sapins de Noël est l’un des plus florissant, entraînant une véritable spéculation autour des terrains agricoles dans les régions propices à cette culture . Les agriculteurs ne peuvent tout simplement plus avoir accès à la terre à un prix raisonnable. Gardons également en tête que cette culture appauvrit les sols, quand il n’y aura plus de sapins… il n’y aura plus rien… Il nous faut préserver nos terres agricoles et nourricières !"

Écolo Luxembourg dénonce le subventionnement provincial d’"une verdurisation de façade qui cache la forêt d’une culture problématique".

"Des alternatives plus vertueuses existent et permettent de se passer complètement des produits phytos, comme celle portée par le parc naturel d’ardenne méridionale", conclut les Verts dans leur communiqué.

En débattre au conseil

Nous avons contacté Coralie Bonnet, députée provinciale en charge de l’Économie et de l’Agriculture, afin qu’elle puisse expliquer la démarche de la Province et répondre à ces attaques. Si Écolo a voulu anticiper le débat en hémicycle par voie de communiqué, la députée, elle, préfère en débattre d’abord au conseil provincial, plutôt que par voie de presse. "C’est un dossier que nous avons suivi conjointement avec Marie-Eve Hannard (NDLR: également députée provinciale). Nous souhaitons réserver le débat au conseil, où nous présenterons le projet, nous pourrons en débattre et répondre aux questions de tous les conseillers."