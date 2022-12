Des actions tournées vers le futur au programme du budget 2023 d’Herbeumont

Projets créés ou poursuivis

Tout cela n’empêchera pas la commune de poursuivre ses engagements envers la population, de poursuivre les projets déjà initiés et d’en lancer d’autres. Citons notamment la réfection des murs, le budget participatif pour le comité citoyen climat énergie, le fleurissement, des activités des aînés, le maintien des différents services communaux, le maintien et développement des projets transcommunaux tels ADL, GAL, Parc naturel, projet massif forestier…

On notera également la création d’un ETP (emploi temps plein) pour un ouvrier et un autre pour l’administratif. Notons aussi l’engagement sur fonds propres d’une enseignante maternelle ainsi que la revalorisation des contrats pour l’accueil extrascolaire.

Au niveau des travaux les nouveaux investissements porteront sur la réfection de trottoirs, la réparation de la toiture de l’église d’Herbeumont, la réfection d’une tour effondrée du château, le projet "cœur de village" de Straimont, le Rivoli ou la salle de Straimont dans le cadre du projet plan de relance de la Wallonie, la rénovation énergétique des bâtiments scolaires…

Un deuxième plan d’action énergie durable climat

Depuis son adhésion à la convention des maires, qui a pour but de lutter contre le changement climatique et de mettre en œuvre des politiques énergétiques durables, en 2017, la commune d’Herbeumont n’a eu de cesse de s’investir dans ce challenge. Après un premier PAEDC (plan d’action énergie climat durable) en 2019 et après un projet pilote mené par l’école de Saint-Médard qui lui a permis d’économiser 3 000 kW/h en six mois, soit 54% de sa consommation, Herbeumont lance son deuxième plan d’actions. Les actions ? La poursuite du projet pilote et remplacement des luminaires de l’école de St-Mard, le remplacement du chauffage de celle de Straimont, le projet d’un verger collectif, d’une mare didactique, d’une zone humide à St-Médard, d’une réserve d’eau pour les agriculteurs à Straimont ainsi que des soirées de sensibilisation pour la population pour la réalisation d’un audit énergétique des habitations. Repris dans le budget 2023 cet audit individuel sera pris en charge par la commune avec, pour les revenus les plus aisés, une caution à verser et qui serait restituée si les travaux conseillés sont bel et bien exécutés.