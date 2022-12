De la luge, du roller et le marché de Noël dès vendredi à Bertrix

En installant ce type d’amusement, les organisateurs visent principalement le public jeune. "Le but est clairement d’occuper les jeunes de la région en cette période de fin d’année . Nous avons opté pour un forfait pour la journée, le but n’étant pas de faire de gros bénéfices."

Ces plaisirs d’hiver sont pour le moment programmés du 16 au 23 décembre, le temps de l’opération Viva for Life. En fonction du succès, ils pourraient rester jusqu’au 8 janvier 2023.

Aussi le marché de Noël

De plus, le traditionnel marché de Noël ouvrira ses portes dès vendredi. Celui-ci prendra place sur la Place des 3 Fers et dans la rue du Bertrix Hall. Une trentaine d’artisans et producteurs locaux seront ainsi présents à quelques pas du Cube de verre Viva for Life. À la manœuvre de toutes ces activités, on retrouve donc l’ASBL Bertrix Initiatives. "On espère vraiment que le public sera au rendez-vous, surtout que c’est une première sans la patinoire poursuit Emmanuel Wauthier. Au niveau du coût, difficile de chiffrer une telle organisation mais il faut savoir que l’ASBL s’auto-finance grâce aux rentrées d’argent des précédentes éditions." Dans son organisation, Bertrix Initiatives pourra également compter sur le coup de main de nombreux étudiants et associations de la commune comme les mouvements de jeunesse par exemple. "Une partie des bénéfices de ce Winter Park Village sera reversée à l’opération Viva for Life. On croise les doigts pour que ce soit une réussite."

Horaire et tarifs sur le site www.bertrix.be.