Arlon: le roi de l’escroquerie en prison pour 37 mois

Outillages et Horeca

Avec deux acolytes, Stessy Claisse et Jonathan Braem, ils ont écumé les bricocenters d’Arlon, Messancy, Jamoigne, Gand, Bièvre, Wépion, Marche, Saint-Mard… en se servant de matériel et d’outillage sur base de fausses adresses, avec des cartes de crédit volées en garantie. Les gérants n’ont jamais été payés pour le matériel ou les matériaux achetés et n’ont jamais revu les outillages loués.

À ce modus operandi, d’autres préventions parmi celles répertoriées mènent à des vols divers, parfois avec menaces, envers des particuliers ou des commerces. À Arlon, entre autres, le café l’Insolite, le garage Saint-Bernard des Routes ou encore le restaurant Enzo Milano font partie des victimes.

Le vol de cartes de crédit, dont ils se sevraient allègrement, fait aussi partie intégrante de leur système. Même le père de Da Silva-Azevedo a vu sa carte de crédit utilisée frauduleusement.

37 mois de prison, 4 000 € d’amende et les préjudiciés à rembourser

Vu leurs casiers judiciaires très chargés, la juge Wiliquet a prononcé des peines lourdes. Éric Da Silva-Azevedo est condamné à 37 mois de prison et 4 000 € d’amende. Jonathan Braem a 16 mois et 2 000 €. Stessy Claisse, moins impliqué, devra effectuer 140 heures de travail et payer une amende de 2 000 €.

Da Silva-Azevedo est condamné en outre, de manière définitive, à indemniser certaines victimes pour un montant de 8 000 € et Jonathan Braem pour un montant de 2 500 €.

Les autres préjudiciés ont obtenu un euro provisionnel. Les escrocs, en aveu, se retrouveront avec leurs victimes au tribunal de première instance le 8 février, afin de déterminer les montants à rembourser.