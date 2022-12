Voici les deux auteurs, originaires de la province de Luxembourg, lauréats du prix Jean Lebon

Représentant la Ville d’Aubange organisatrice de l’événement, Jean-Paul Dondelinger relevait le nombre important d’artistes, écrivains, sculpteurs, peintres installés dans la Commune et parmi ceux-ci un des nouveaux lauréats, Marc Piret même s’il est actuellement domicilié du côté de Suxy. Pour le jury, Arnold Baillieux a présenté les œuvres proposées par les candidats au titre sur le thème imposé de "réfugié(s)".

Jessica Lefèvre – " De l’autre côté de la rive"

On découvre une œuvre classique, pleine de sensibilité. Jessica Lefèvre traduit les angoisses d’une jeune fille qui a quitté la Syrie et qui imprègnent ses nuits lorsqu’elle dort. "C’est un récit poignant" explique Arnold Baillieux.

"Ce texte a été écrit il y a quelques années mais reste toujours d’actualité" commente l’auteure.

La jeune dame, originaire de Saint-Léger, passionnée de littérature, possède déjà à son actif une petite dizaine de recueils, romans et nouvelles publiés chez Acrodacrolivres. Elle est heureuse de voir son récit couronné !

Marc Piret – " La guerre de Marko"

C’est l’histoire d’un garçon de 17-18 ans qui doit quitter son pays (on suppose l’Ukraine) et son père qui entrent en guerre. Il conserve en tête les images de la guerre, de la vie de son père combattant. "C’est un récit plein d’espoir, c’est un réfugié mais pour lequel le meilleur risque d’arriver !, commente Arnold Baillieux. Il utilise son style percutant, contemporain, que l’on reconnaît".

Peut-être trop marqué d’ailleurs parce qu’à l’issue de la remise des prix, Marc Piret n’hésitait pas à commenter: "J’ai déjà participé à plusieurs reprises, jamais je n’ai reçu ce prix, mais différentes maisons d’éditions m’ont fait confiance et ont publié ces œuvres. Je me suis dit, le jury ne m’aime pas, il ne veut pas de moi. Mais voilà j’adore la contrainte. Le thème me plaisait. Je suis têtu, je mords et j’insiste".

Avec raison puisque le voilà couronné. Ce titre lui fait particulièrement plaisir: "Je suis un ancien élève de Jean Lebon". Marc Piret, laisse ses traces de poète et nouvelliste depuis 1978 dans des livres et collaborations diverses.

« Voyage », le prochain thème

Le prix créé en 1990 par l’administration communale voulait honorer la mémoire de l’ancien échevin mais aussi l’écrivain et le peintre reconnu qui a participé activement à la vie socioculturelle de la commune.

Lors de cette séance Maryline Schneider, le président Georges Jaquemin et Joëlle Welschen, la responsable de l’organisation au sein des bibliothèques ont été remerciés. Ils ont décidé de quitter l’aventure. Claire Lebon, Arnold Baillieux, Roland Colleaux, Jean-Paul Dondelinger, Louis Goffin et Paul Mathieu restent membres du jury. Le sujet du prochain concours sera "voyage", un thème plus large, plus réjouissant, plus sympathique !