Un parieur grand-ducal remporte plus de 24 000 euros grâce à la Coupe du monde

Un pari "combi", qui ne s’avère rentable que si les pronostics effectués pour tous les matches sont exacts: une seule erreur et vous perdez toute la mise. Ce parieur a donc eu la main chanceuse puisqu’il a misé sur 9 matches et a tout raflé. Une victoire d’autant plus étonnante au vu des surprises sur le terrain, avec notamment l’élimination de l’Allemagne, de l’Espagne ou encore plus récemment du Brésil.