L’adieu à Bastogne d’un vétéran américain

Vince Speranza n’est pas qu’un vétéran, c’est aussi un super-héros de la seconde guerre mondiale. À peine diplômé et à tout juste 19 ans, ce jeune américain d’origine italienne, admiratif des parachutistes et formé pour sauter, n’aura jamais l’occasion de le faire. Sa place est sur le terrain: on connaît la légendaire histoire d’un casque de guerre rempli de bière apporté à un camarade blessé.

Reconnu pour ses multiples faits d’armes, notre héros finira décoré de la Croix de guerre, la Légion d’honneur, la Bronze Star, la Purple Heart. "Mais ma plus belle décoration, précise-t-il avec un sourire rayonnant, c’est la phrase de ce garçonnet français rencontré dans l’église de Bastogne. “Merci Monsieur, m’a-t-il dit, d’avoir défendu notre liberté”".

« Je le referai immédiatement »

Et si c’était à refaire, Monsieur Speranza ? Sa réponse est sans appel: "Je le referai immédiatement ! Je n’avais pas calculé l’importance de ce que nous avions fait pour l’Europe durant cette guerre. Il m’avait semblé que j’avais fait mon job, et qu’en rentrant au pays, je devais continuer ma vie, normalement, avec une épouse, des enfants…"

L’importance de témoigner

Après la guerre, il épouse Ida, devient professeur d’histoire et se consacre uniquement à l’éducation des enfants. Vince Speranza souligne l’importance de raconter à la jeunesse d’aujourd’hui comment combattre contre ce qui pourrait entraver nos libertés.

"Les jeunes d’aujourd’hui doivent savoir ce qui s’est passé. Je leur ai souvent expliqué que la liberté n’était pas acquise, gratuite, mais que quelque part, un jour ou l’autre, quelqu’un se battait et payait de sa vie pour qu’elle subsiste. C’est mon devoir de témoigner, c’est pour cela que je me rends en Normandie, en Belgique et aux Pays-Bas"

Lorsqu’on lui demande ce que représente Bastogne pour lui, il sourit avant de

répondre: "C’est le lieu où il fallait être, juste au bon moment. Cette ville, chère à mon cœur, m’a réconcilié avec les horreurs, les morts et les blessés, des souvenirs que je voulais absolument oublier."

36 déplacements en Europe

Bien plus qu’ailleurs, dans ces commémorations de 2022, Bastogne s’impose.

Elle est la mémoire vivante de l’échec d’Hitler. L’ultime sursaut de guerre du dictateur est annihilé par ces militaires alliés, dont Vince Speranza a fait partie.

36 fois, c’est-à-dire 3 fois par an pendant 12 ans, le vétéran a effectué le déplacement sur le Vieux Continent pour honorer la mémoire de ses pairs.

Aujourd’hui, la guerre russo-ukrainienne lui fait peur et, à son avis, les enjeux sont planétaires. "Si on n’arrête pas de la nourrir, en donnant du grain à moudre aux uns et aux autres, dit-il, l’air soucieux, ce sera assurément une 3e guerre mondiale".

Un adieu émouvant

Aujourd’hui, à 97 ans, le corps fatigué mais l’esprit vif, l’homme qui avait voulu effacer de sa mémoire cet épisode sanglant, bien que victorieux, revient une dernière fois sur les lieux où s’est déroulée la Bataille des Ardennes.

Dimanche, ce fut un adieu émouvant, un hommage aux victimes au cours duquel il a dédicacé son livre "NUTS !"

Merci et bon retour, Monsieur Speranza !