Des chiens saisis à Aubange et Virton, ils n'avaient plus que la peau sur les os !

Le responsable du refuge de SRPA, Marc Istat, raconte: "Ce 30 novembre, on a été contacté par la police de Virton, un inspecteur chargé du bien-être animal a recueilli un bleu de Gascogne. Le voisinage l’entendait aboyer et cela depuis plusieurs semaines. L’agent a été sur place et l’a trouvé dans une pièce remplie d’excréments. Il était dans un état de grande maigreur. On pense qu’il n’avait pas mangé depuis trois semaines".

Comment le chien se porte-t-il aujourd’hui ? "Il va très bien, il est d’une humeur fabuleuse, il a déjà repris du poids, on voit de moins en moins ses côtes saillantes. Notre vétérinaire a fait un rapport qui a été transmis au service du bien-être animal de la Région wallonne".

« C’est courant »

Rebelote ce 6 décembre, mais du côté d’Aubange, cette fois. "Mardi passé, on a été contacté par la police de la zone d’Aubange pour une même problématique. Une personne devant prendre l’accès à un logement a constaté qu’il y avait deux chiens. Ils étaient laissés à eux-mêmes dans une sorte de garage. Ils étaient apparemment nourris une fois semaine, ils étaient aussi très maigres, pas soignés, dans des excréments. Un american staff de trois ans et un croisé-chien des Pyrénées".

Des cas isolés ? "La problématique est très récurrente dans la région, répond Marc Istat. On revient d’inspection aujourd’hui, pour de grosses négligences, c’est courant. Il y a des problèmes sociaux derrière tout cela, c’est régulier ! "

« Parfois, on se fait insulter »

La crise y est-elle pour quelque chose ? "Je ne pense pas ! Comme toujours, un problème de réflexion. Cet après-midi, les gens avaient pris un chien de chasse alors qu’ils n’ont aucune condition pour gérer cet animal. Parfois, on se fait insulter parce que les gens ne comprennent même pas ce qu’on fait là ! Malgré ce que les animaux ont vécu, ils gardent une bonne humeur incroyable, une confiance en l’être humain assez surprenante. Dès qu’il y a une saisie, les animaux restent durant deux mois au refuge le temps de la décision des autorités, soit une restitution, soit une inscription définitive au refuge, on peut alors lancer une démarche d’adoption".

À noter que les zones de police concernées ont été contactées, mais à l’heure où nous bouclons cette édition, nous n’avons pas reçu de compléments d’informations. Le responsable de la SRPA arlonaise souligne la bonne collaboration avec les zones de police. "Cela aide dans beaucoup de situations !"