Le poste de secours de Virton a donc pu négocier avec le promoteur qui a accepté que les constructions désaffectées servent une dernière fois. "On essaye toujours de trouver des occasions de faire des exercices multipostes, explique Stéphane Thiry, commandant de la zone de secours Luxembourg. Aussi, on essaye de mettre les pompiers dans des situations les plus réalistes possibles. On fait souvent des exercices, on s’entraîne au quotidien. Mais sur des sites réels de ce type-là, en ayant la possibilité de réaliser des mises à feu, c’est très rare."

Une réelle plus-value

Pour les hommes du feu, s’entraîner dans de telles conditions est un vrai plus dans leur formation.

En effet, habituellement, les pompiers ont l’occasion de s’exercer dans des containers. Mais ces modules cubiques, bien que nécessaires à l’apprentissage de la maîtrise du feu, ont leurs limites. "Pour les entraînements en containers ou dans des espaces connus, la mise en œuvre des apprentissages est toujours réduite parce qu’il y a une partie de faux là-dedans, regrette le commandant Thiry. Sur le site de Rabais, le pompier qui va faire l’exercice va être dans une situation qui correspond à 100% à la réalité: il va découvrir les lieux, le foyer, la configuration, l’accessibilité. Les hommes n’ont pas été briefés avant, ils n’ont aucune idée de ce que les formateurs leur ont préparé."

Sécurité et écologie assurées

Pour les hommes du feu, il ne s’agit pourtant pas de faire le travail de démolissage: le feu n’est absolument pas bouté aux bâtiments en eux-mêmes. "On ne fait qu’utiliser les bâtiments et l’infrastructure, précise le Commandant Thiry. Tous les foyers sont normés. Ils seront réalisés à partir de palettes en bois, et la fumée, c’est de la paille qui brûle. Quand on partira, hormis certains murs noircis, le bâtiment sera intact."

Aucun risque pour l’environnement, mais aucun risque non plus pour les pompiers: toute une organisation a été mise en place pour sécuriser les équipes.

Une ligne de back-up et une équipe médicale sont sur place en cas de besoin. "L’aspect écologique, les eaux utilisées, la sécurité des hommes, tout a été réfléchi pour que ce soit maîtrisé", conclut le commandant.

Pour cette matinée d’exercices, quatre scénarios ont été prévus par les équipes pour l’entraînement des douze pompiers du jour. Le 15 décembre au soir, douze autres hommes du feu combattront les flammes à Rabais.