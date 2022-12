Photos primées du 34e concours Enphoprolux

L’ancienne mairie de Gérouville (Meix-devant-Virton) a connu un lifting très important. Elle a été transformée, non pas en une simple maison de village, mais bien en une maison multiservice. "En tant qu’échevin de la Culture et du Tourisme de Meix-devant-Virton, je ne peux que me réjouir de la tenue ici même de cette magnifique exposition. Merci à ImaGaume et à l’Enphoprolux pour cette belle opportunité", décrit Michaël Wekhuizen. C’est donc cette exposition provinciale de photos qui a ouvert, pour la première fois, les portes de cet endroit multiservice.