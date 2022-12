Le Covid a fermé trop de portes aux gens: un mauvais pli a été pris pour le Miroir Vagabond

Et pour certains, c’est devenu un véritable parcours du combattant. Le Miroir vagabond tire donc la sonnette d’alarme. Si les mesures et restrictions d’accès à certains services étaient logiquement limitées pendant la période de Covid, ce temps-là est révolu. Or, souligne Patrick Navatte, responsable du pôle éducation permanente du Miroir Vagabond, beaucoup ont pris le pli: "Certains services ont gardé des horaires d’ouverture réduits, continuent de privilégier les démarches via internet ou par téléphone. De nombreuses personnes, déjà souvent très fragilisées, s’en trouvent encore plus précarisées. Il devient difficile de prendre le train, de résoudre un problème de chômage, d’obtenir un remboursement à la mutuelle. D’autant plus quand on ne maîtrise pas la langue ou les outils informatiques." À tel point que cela a parfois des incidences graves: "Certains se retrouvent en situation d’irrégularité, perdent leur chômage, faute d’avoir compris ou réussi à effectuer ces démarches. Il s’agit tout simplement de l’exclusion d’une bonne partie de la population !", ajoute Patrick Navatte.