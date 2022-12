Des animations autour des fleurs

Pour découvrir pleinement la qualité des œuvres présentées, Emmanuel Grégoire proposera deux activités: la première consistera en des visites guidées, les mardi 6 décembre de 10h à 12h et de 13 h 15 à 15 h 15 et dimanche 11 décembre de 14h à 16h (5 €) puis pour aller plus loin dans la représentation des fleurs, il donnera une conférence " Ils ont aussi peint des fleurs: Delacroix, Van Gogh, Magritte " le mardi 20 décembre à 20h (6 €).