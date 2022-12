Ces jeunes maires ont dîné avec le roi et la reine

Une soirée bien rythmée. Signature du livre d’or à l’accueil, petit briefing pour s’adresser à Leurs Majestés, apéritif dans un salon où, par petits groupes de huit bourgmestres, le roi et la reine se sont adressés alternativement à la moitié des élus. "J’ai échangé directement avec le roi, il s’est montré très intéressé par le ressenti de la population face à la crise et quels étaient nos objectifs, comment nous assumions notre rôle. On sent vraiment qu’il veut se montrer proche de la population à travers les groupes qu’il invite régulièrement. Il s’est intéressé à la spécificité du territoire de la population de notre Ville. Quels étaient nos défis ?", explique le bourgmestre d’Aubange, François Kinard.

Photo souvenir ensuite, puis direction les tables où les groupes changeant d’interlocuteur rencontrent la reine et un diplomate. "Elle a parlé de sujets qui lui tiennent à cœur comme la personne handicapée mais s’est aussi intéressée aux solutions envisagées face à la succession des crises."

Les échanges ont également porté sur le lien entre politique et citoyen, comment envisager le retour de la confiance des uns envers les autres. "C’était un bel échange", confie le bourgmestre aubangeois.

À 22 h, dernières salutations puis retour dans les communes !

Ce trio luxembourgeois avait été convié parce qu’il fait partie de bourgmestres qui étaient âgés de moins de 30 ans lors des élections. Un courrier de motivation préalable devenant le prérequis au carton d’invitation. La soirée a aussi permis de mettre en contact les vingt-huit élus, francophones et néerlandophones dont sept femmes qui faisaient partie du groupe des invités.

"C’est une superbe expérience, enrichissante, avec des échanges simples. On sent vraiment l’intérêt du couple royal pour s’imprégner du ressenti de la population", conclut François Kinard.