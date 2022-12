Bertogne : 4,1 millions€ d’investissements prévus en 2023

Du budget ordinaire, l’on peut retenir un boni de 78 220 €. À noter, la hausse des frais du personnel, de 400 000€. Ils représentent 41,2% des dépenses. Les recettes principales sont le fonds des communes (33,8%) et les impôts et redevances (37,1%). La dette est, elle, de 129 € par habitant par an, en dessous du seuil maximal de 200 €.