Un nouvel ouvrage sur la Légion Wallonie

Après avoir présenté son ouvrage une Encyclopédie de l’Occupation, de la collaboration et de l’ordre nouveau en Belgique francophone (1940-1945) , qui comblait un véritable manque dans l’historiographie de la Seconde Guerre mondiale, Eddy De Bruyne, spécialiste incontesté de la collaboration et de la Légion Wallonie, s’associe une nouvelle fois avec le cercle d’histoire et d’archéologie Segnia pour proposer un nouvel ouvrage de référence qui fera date: Le corps des officiers belges de la Légion Wallonie, de la Brigade d’assaut et de la division Wallonie (1941-1944 ). L’ouvrage richement illustré en plus de 500 pages et 200 notices représentent le fruit de plus de 30 années de recherches et de rencontres avec les derniers témoins de cette page de notre histoire. " Un livre que tout amateur d’histoire de la Seconde Guerre mondiale ou simple curieux des choses de son temps se doit de posséder dans sa bibliothèque , lancent les responsables de Segnia. Malgré la hausse vertigineuse du prix du papier, le prix, en souscription, est garanti. Ce prix est fixé à 65 € (+10 € de frais d’envoi, sauf si vous venez le retirer lors de la présentation officielle). " Ce montant est à verser sur le compte BE90 0000 0336 9132 du cercle Segnia ASBL avec en communication " LW + Nombre désiré + Nom, prénom et adresse complète ". Le livre sera disponible dans le courant du mois de décembre. Une présentation officielle en présence de l’auteur sera organisée le 17 décembre prochain (date limite de souscription) à 10 h 30 à la salle Miro de La Roche-en-Ardenne.