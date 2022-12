J’ouvre un atelier-galerie pour artistes, il sera complètement équipé avec des chevalets, un fonds de peintures, un endroit où ils pourront ranger leur matériel, des endroits pour laisser des travaux. Il y aura aussi un artiste qui exposera toutes les trois semaines.

Avec une salle d’expo ?

Oui, tout est prévu pour, avec un éclairage top !

Une initiative privée de votre part, la Ville n’est pas partenaire ?

C’est privé, peut-être que j’aurai un subside, j’attends. J’ai eu un crowdfunding de 200 personnes qui m’ont aidée. On arrive à 8 000 €.

Que va-t-on y gagner à venir ?

Les artistes auront un lieu de travail pérenne, la synergie entre artistes. Quand on est ensemble, on crée plus de projets. Un lieu d’émulation de 100 m2 avec une belle véranda, une belle galerie, une cuisine cocooning, un atelier. Et il y aura une presse pour les graveurs. C’est une ASBL. J’y aurai aussi mon lieu de travail, ce sera au 19, Marché au Beurre à Arlon.

Un lieu qui va donner de la vie ?

Oui, c’est le but, c’est pour ça que je cherchais dans l’hypercentre. Les personnes de la Knippchen qui s’ennuient pourront descendre, j’ai prévu des kits aquarelles. Des artistes vont organiser des ateliers pour les enfants. Je veux faire des ateliers dégustations de vins où l’on crée de l’art. Cela crée un tissu entre les participants.

Que paieront les artistes ?

Six€ de l’heure ou 90 € par mois. Certains ont déjà pris pour des mois de locations dans le crowdfunding. Moi, je serai là de 10 à 18h et nocturne le mercredi. Il faut que les gens se sentent chez eux. Ce sera un atelier, espace citoyen. Des gens pourront s’essayer à une technique. Cela s’appellera Memento Vivere, « N’oublie pas que tu es vivant ». Je voudrais que les gens vivent des moments suspendus, où personne ne regarde sa montre.