Maintes fois condamnés et jamais de prison

La police, mise au courant, décide de descendre au magasin. Très vite, les objets sont identifiés, les noms des deux hommes qui les ont vendus sont retrouvés dans la comptabilité. Par le plus grand des hasards, les deux hommes étaient sur place en train de négocier d’autres ventes.

Évidemment arrêtés directement, les deux Arlonais n’ont pu qu’avouer leurs méfaits. Les listings du Cash Converters ont permis de se rendre compte que les deux voleurs étaient des clients fidèles. L’analyse de leurs ventes a permis d’élucider de nombreux vols commis dans la région, dont celui d’un trousseau de clés appartenant à un employé de la ville d’Arlon, ce qui leur a permis d’entrer et de réaliser leurs basses besognes dans les écoles communales de Schoppach, Waltzing et Stockem.

La procureure de division, Sarah Pollet, a sorti les casiers judiciaires des deux prévenus quadragénaires. Les deux hommes, outre une panoplie conséquente de condamnations, sont sans emploi, sont plongés dans l’oisiveté et la délinquance et vivent de leurs larcins. "Je requiers des peines respectivement de trois ans et de trente mois d’emprisonnement. Je m’oppose à un sursis simple. Il faut que cela cesse."

Ce mercredi en fin de matinée, un des deux malfrats ne s’est pas présenté devant le tribunal. L’autre a été défendu par Me Catherine Munaut.

"Même si le passé de mon client ne plaide pas en sa faveur, intervient-elle, les trois ans requis sont complètement excessifs. Ce n’est pas un mauvais bougre et il a un bon fond. Ses vols sont toujours discrets et sans violences physiques. Les juges précédents l’avaient bien compris, puisque malgré ses nombreuses condamnations, il n’avait jamais fait le moindre jour de prison avant sa détention provisoire pour l’affaire qui nous occupe aujourd’hui. Je vous demande de le condamner avec sursis pour ce qui dépasse cette détention préventive."

Le président André Jordant rendra son jugement sera rendu le 4 janvier.