L’éclairage de nuit conservé dans les endroits sensibles

Le lien entre l’éclairage public (de minuit à 5 h) et la sécurité revient donc sur le devant de la scène. "Doit-on craindre de se faire agresser par les coupe-gorge sous les porches, si l’on réduit ou éteint la lumière des rues pendant la nuit ? Plonger des secteurs entiers dans le noir, n’est-ce pas prendre des risques en termes de sécurité ? Les accidents de la route ne risquent-ils pas d’augmenter ? Les violences aux personnes aussi ?"

Toutes ces questions, nos responsables communaux et les autorités policières se les sont posées ces derniers mois. On est donc face à un dilemme: soit avoir des factures d’électricité qui grimpent en flèche, soit risquer de créer un problème de sécurité pour les concitoyens… Nous sommes nombreux à penser que le rôle de l’éclairage renforce les conditions de sécurité le soir et la nuit.

Le divisionnaire Collini précise cependant: "On n’a pas assez de recul, l’opération de coupure ne dure que depuis un mois. On sait très bien qu’en fin d’année, il y a généralement chaque année une augmentation des vols. On attendra la fin de l’hiver pour voir exactement s’il y a une réelle augmentation ou une diminution. Mais de toute manière, ce ne sera toujours qu’un constat, on ne pourra pas dire si c’est grâce à l’éclairage ou si c’est à cause de l’éclairage."

Des interventions plus compliquées

Vidéo à l’appui, le divisionnaire a présenté une récente intervention de plusieurs policiers en centre-ville d’Arlon suite à une bagarre au couteau.

Force est de constater que sans éclairage public, les forces de l’ordre doivent intervenir lampe torche dans une main, la radio dans l’autre et… une matraque dans une troisième main ! À voir les images, on se rend bien compte que les caméras de surveillance sont beaucoup moins efficaces de nuit ! Il est difficile de bien distinguer la personne qui est filmée, difficile aussi de reconnaître les plaques d’immatriculation quand il n’y a pas d’éclairage ambiant… On a rappelé que les voitures qui sont arrêtées dans l’obscurité doivent utiliser leurs feux de stationnement.

Finalement, il a été proposé et décidé de conserver l’éclairage public toute la nuit dans certains endroits que la police sait les plus sensibles comme par exemple la place du Dr Hollenfeltz, le quartier de la gare et d’autres.

Le bourgmestre Vincent Magnus a complété: "Il a été décidé en conseil, en concertation avec ORES, que l’éclairage public restera allumé comme par le passé dans certaines rues où il y a de l’horeca, mais également lors des week-ends de marché de Noël et lors des deux soirées de réveillons."