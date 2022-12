La Vallée de la Semois devient un Parc National de Wallonie

Il restait en effet quatre candidats en lice depuis la présélection intervenue voici un an. Voici le classement tel qu’il a été divulgué: 1. L’Entre-Sambre et Meuse. 2. La Vallée de la Semois. 3. La Forêt d’Anlier et 4. Les Hautes-Fagnes. Les deux derniers territoires n’ont donc pas été retenus.

Quelques minutes après cette annonce, nous avons contacté Hélène Poncin, directrice du parc naturel de l’Ardenne méridionale et Nicolas Ancion, directeur du parc naturel de Gaume. Tous deux sont aussi administrateurs de la Fondation Parc National de la Vallée de la Semois. Pour rappel, ces deux parcs naturels s’étaient unis pour créer le territoire de la Vallée de la Semois.

« On a bien cru qu’on n’y arriverait pas à temps »

Hélène Poncin se disait heureuse, mais ne parlait pas de réelle surprise: "Nous nous sommes multipliés pour remettre un bon dossier. Durant toute l’année qui s’est écoulée, on espérait, sans plus de certitude, parce que les quatre territoires en lice avaient tous un très gros potentiel. Puis, la relecture du dossier, le 2 octobre dernier, quand on a dû le remettre, on s’est rendu compte que nous avions du costaud pour terminer au moins à la deuxième place."

Nicolas Ancion rappelle aussi que le choix de consulter toutes les forces vives du territoire était un très très gros défi: "C’était énergivore et chronophage parce que nous n’avions que très peu de temps. On s’est investi sans compter et le travail était tel, qu’on s’est dit qu’on n’y arriverait pas. Contacter tout le monde, et il y en avait un paquet, leur expliquer le projet et leur demander les leurs puis synthétiser tout: c’était un vrai défi."

« Pas une contrainte, mais un atout »

Quand on leur demande quelles sont les faiblesses de leur territoire par rapport au trois autres, Hélène Poncin cite immédiatement le patrimoine bâti: "Nous sommes dans un bassin de vie habité. Or, il fallait, pour être retenu, proposer une zone naturelle à 90% sans routes, habitations, etc., rien que de la nature. Cette contrainte est plus facile en Hautes-Fagnes où il y a peu de population."

Nicolas Ancion ajoute qu’il a fallu convaincre beaucoup de propriétaires publics et privés d’adhérer: "Comme nous avions un délai très court, il était plus facile de négocier avec les propriétaires d’un grand territoire, plutôt qu’avec de multiples petits propriétaires de petites parcelles. Mais maintenant que nous avons la reconnaissance de Parc National, ceux qui le désirent peuvent nous rejoindre."

La crainte des habitants du territoire était, lors de l’élaboration du projet de candidature, qu’on leur impose de nouvelles contraintes susceptibles de ralentir la vie économique, l’accès à la forêt, etc. C’est tout le contraire expliquent les deux directeurs: "Contrairement à ce qui se fait en France, le Parc National belge n’imposera rien mais va donner des moyens d’améliorer les pratiques de chasse, sylvicoles, agricoles, etc. pour tendre vers des méthodes plus durables en accord avec le secteur bois, le DNF, les conseils cynégétiques, etc.", explique Mme Poncin. "Les forestiers ont eux-mêmes élaboré des fiches pour trouver des solutions afin de rendre notre forêt plus résiliente et comment encore mieux la valoriser. Le Parc National est un atout, pas une contrainte" ajoute M. Ancion.

Les deux directeurs rapportent aussi qu’il n’y a jamais eu de levée de boucliers contre le projet, mais juste des craintes qui ont été levées petit à petit au cours des nombreuses réunions.

Un nouveau logo à créer

Le nouveau Parc National de la Vallée de la Semois va devoir se signaler par un logo. Les responsables vont travailler à une charte graphique qui sera semblable à tous les parcs nationaux belges. Le Commissariat général au Tourisme a débloqué un budget via le cabinet De Bue pour piloter l’identité de Parc National.

Le 1er projet mis en œuvre ? Le lynx et la loutre

Les deux parcs naturels ont un partenariat avec le WWF qui leur a donné 1,5 million d’euros pour améliorer la biodiversité et pour préserver les deux espèces emblématiques que sont le lynx et la loutre. Comme le dossier est ficelé, il va immédiatement être mis en œuvre en janvier prochain. Il s’inscrit dans la philosophie de Parc National.

Fondation de la Vallée de la Semois

Maintenant que le Parc National est acquis, il va falloir le gérer via une Fondation appelée Vallée de la Semois dont le conseil d’administration doit être bientôt installé.

18 millions d’euros, dont 80% de la Région

Une enveloppe d’un peu plus de 18 millions d’euros est attribuée au Parc National de la Vallée de la Semois: 80% de la Région wallonne dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie et 20% de plusieurs partenaires de la coalition territoriale (dont les Communes et le WWF-Belgique).

690 km de cours d’eau

Le Parc National de la Vallée de la Semois, ce sont 29 000 hectares avec 97% de surfaces naturelles, 56% de territoire protégé, 79% de surfaces d’intérêt biologique ou paysager, 86% de forêts et 687 km de cours d’eau.

« Ce Parc National est inespéré pour nous »

Catherine Mathelin, vous qui êtes bourgmestre d’Herbeumont, qu’est-ce qu’un tel Parc National peut apporter pour une commune comme la vôtre ?

Tout ! Cela fait plus de dix ans qu’on nous promet une étude sur la vallée de la Semois pour la dynamiser. Et aujourd’hui, ce Parc National est là pour nous donner les idées et les moyens financiers et humains pour développer une région qui en a plus que besoin.

Ne craignez-vous pas que ce Parc National vous mette des bâtons dans les roues en tant qu’autorité communale ?

Que du contraire ! J’ai participé à toutes les réunions préparatoires et je sais que c’est une aide et une fabuleuse occasion pour réaliser tous nos projets: repeuplement forestier plus résilient, préservation de notre patrimoine bâti et paysager, etc. Une commune toute seule n’a pas les moyens de se doter de conseillers compétents dans tous les domaines. C’est impayable. Le Parc National nous offre cela.

Pensez-vous que la population d’Herbeumont a conscience de cela ?

C’est vrai que la notion de Parc National et même de parcs naturels est un peu abstraite pour beaucoup de gens, mais il faut justement communiquer et expliquer que ce Parc National n’imposera aucune contrainte et qu’il va améliorer la vie de nos concitoyens via un meilleur cadre de vie, un tourisme raisonné, etc. Ce qui est formidable, c’est le travail fait en collaboration avec les autres communes, les propriétaires privés et publics, le DNF, les chasseurs, les exploitants forestiers. Notre petite commune va pouvoir compter sur l’expertise de tous. Tout cela va amener une nouvelle façon d’envisager les choses et un nouveau déploiement pour toute une région.