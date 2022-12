Bertogne : amendement rejeté et piques lancées, la fusion reste bien au centre des tensions

D’autant que, cette fois, il s’agissait pour le bourgmestre de présenter les résultats de cette consultation populaire. Des résultats à l’éclairage évidemment bien différent selon le point de vue. La minorité retenant les 63% de votes contre la fusion, là où la majorité avance plutôt que les citoyens opposés représentent 27% de la population totale des votants.

Comme il l’avait déjà indiqué au soir de la consultation, le bourgmestre Jean-Marc Franco a confirmé que la Commune poursuit le processus. "Vu le résultat et la participation, nous restons cohérents en estimant que nous ne devons pas arrêter la fusion, tout en essayant d’expliquer les bienfaits à ceux qui sont opposés", a expliqué le mayeur, rappelant que le résultat de la consultation n’est pas contraignant et que cette fusion permettra "des économies d’échelle bien utiles à l’heure actuelle".

«Là, vous exagérez !»

La minorité, via Louis Vaguet, a alors proposé un amendement, pour modifier le document des résultats qui sera remis à la Région wallonne (et qui a été rédigé sur les conseils de cette dernière).

Jean-Marc Franco a directement demandé le vote de ses colistiers pour savoir s’ils acceptaient ou pas cet amendement. Une pratique qui a énervé Louis Vaguet, même s’il est resté calme dans sa voix: "Vous ne savez même pas ce que c’est et vous êtes contre ! Cela veut tout dire...". Électricité dans l’air. Et le: "Vous pouvez lire Monsieur le professeur", lâché par le bourgmestre, n’a fait qu’augmenter la tension. " Là, vous exagérez !", a répété plusieurs fois Louis Vaguet. "Comme vous depuis un certain temps", a rétorqué Jean-Marc Franco. "Vu comme vous le prenez, vous le lirez vous-mêmes, je ne suis pas votre boy !", a relancé le membre de la minorité. Avant de changer d’avis: "Je vais en lire un passage car vous exagérez".

Dans cet amendement, la minorité réclamait que, dans le document officiel, soit indiqué entre autres que la fusion avait été acceptée à 7 voix contre 6 et que ne soit retenu que le chiffre de 63% "car assimiler les non-votants dans le compte n’est pas correct".

"N’indiquer que ce chiffre n’est pas cohérent, ça ne peut pas être accepté tel quel", a répondu le premier échevin Éric Demeuse.

Sans surprise, l’amendement a été refusé, à la majorité, comme cela a été le cas pour les précédents introduits par la minorité lors du vote de la fusion en avril. "Si vous ne voulez pas de l’amendement, nous voterons contre ce point", a conclu Louis Vaguet.

Peu importe, la fusion est plus que jamais sur les rails. Prochaine étape, le gouvernement wallon doit se prononcer avant le 31 décembre via un projet de décret. Et le parlement wallon tranchera avant le 31 mars 2023.

Bornes de recharge

Le plan de relance de la Région wallonne, via Idélux qui est mandaté, prévoit l’installation de bornes de recharge. Huit seront installées sur le territoire de Bertogne, en plus de celle installée place du commerce. Givry, Compogne, Longchamps, Bertogne, Mande Saint-Étienne, Flamierges et Champs sont les villages qui accueilleront au moins une borne.

Les voiries scannées

La Commune va se doter d’un outil informatique qui permettra, après un scan des routes, "un cadastre des voiries communales et une meilleure prévention des dépenses", a indiqué l’échevin des travaux Éric Demeuse.

Une motion pour ne pas clôturer

Sur initiative de Daniel Debarsy (min.) et après une réunion rassemblant plusieurs acteurs concernés voici quelques semaines, tous les élus ont adopté une motion contre l’obligation de clôturer les cours d’eau non navigable en Wallonie à partir de 2023. Elle sera envoyée à la Région wallonne et devrait être transmise aux 43 autres communes, qui pourront également la soutenir ou non.