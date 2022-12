Après presque 20 ans de présidence provinciale de son parti, René Collin doit céder son mandat

L’ancien bourgmestre d’Érezée, qui a succédé au Marchois Philippe Hanin comme président provincial, avait ramené le PSC au pouvoir en Luxembourg en 2006, y a été député provincial, puis ministre. Aujourd’hui, député régional, il va céder le relais de sa présidence dans quelques semaines. La procédure de transition est bien entamée déjà. La mise en place du nouveau mouvement politique exigeait une réorganisation des territoires régionaux.

À chaque province de déterminer des bassins de vie. Ceux-ci seraient alors en mesure d’élire un représentant à la fédération provinciale et à l’assemblée nationale du mouvement.

Des arrondissements qui correspondent aux bassins de vie

Sauf qu’après examen, discussions et projections, les responsables du parti en Luxembourg se sont accordés pour dire que les arrondissements correspondaient en fait totalement aux différents bassins de vie. Cette réorganisation n’a donc guère changé le mode de fonctionnement du nouveau parti dans le Luxembourg. À ceci près que ce sont deux présidents par bassin de vie, un pour l’action politique et un autre pour l’animation citoyenne, qui seront choisis. Les présidents des arrondissements de Virton et Bastogne sont connus. Pour le premier arrondissement il s’agit de Michel Mullens, conseiller communal et de Camille Maitrejean, conseillère communale de Florenville et actuelle présidente de l’arrondissement de Virton ; pour celui de Bastogne, Marc Caprasse (qui succède à Guy Petit), bourgmestre d’Houffalize et Marine Winand, échevine de Gouvy. Les présidences des arrondissements de Marche, Neufchâteau et Arlon seront choisis dans les prochains jours. Actuellement sont en place et attendent d’être reconduits ou remplacés Christian Massard (Marche), Léon Collin (Neufchâteau) et François Kinard (Arlon). Restera ensuite au bureau provincial qui sera composé de tous ces présidents, des parlementaires, des députés provinciaux, des présidents et vice-présidents des intercommunales, du chef de groupe à la province et du président du conseil provincial à choisir le ou la présidente provinciale.

Il n’y aura pas d’appel à candidatures. C’est donc sur proposition que le nouveau président provincial sera choisi.

« Un président d’arrondissement pour l’action citoyenne, c’est une plus-value »

Il y a deux ans, lors de sa réélection, René Collin s’était entouré d’une jeune équipe, composée de Coralie Bonnet, François Huberty, François Kinard, Camille Maitrejean et Véronique Léonard. Tous participaient au bureau politique provincial qui se réunit toutes les trois semaines.

L’actuel président n’a pas le choix de se retirer: "Un nouveau mouvement politique doit donner des signes de rajeunissement." Quant aux conséquences de la naissance d’un nouveau mouvement politique pour succéder au cdH, celui qui sera bientôt past président commente: "On profite de l’apport des idées nouvelles tout en gardant nos acquis. Par exemple, avoir un responsable dans chaque bassin de vie pour l’action citoyenne est une plus-value. Notre mouvement politique est davantage ouvert qu’il ne l’était. Cela donne l’espoir de gagner de nouveaux sympathisants."