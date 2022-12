Un roman de Noël plein d’espoir

Si on y retrouve certains personnages du premier comme Timéo, Dimitri, Titouan, Séraphin, on y découvre également de nouveaux protagonistes comme Clara, une petite fille malade ou Valentine, sa camarade de classe perdant la vue. "Dans le premier, j’introduisais tous mes personnages, ici je prends plus le temps, le rythme est plus lent et je m’attache à certains personnages comme Clara. Ma plume a, elle aussi, évolué. Je parle de différences à travers la cécité, la dyslexie, le harcèlement, les personnes “ gender free ” par exemple".

Des thèmes parfois difficiles qui touchent et interpellent aussi bien les adultes que les plus jeunes.

"Déjà dans le premier roman, j’émettais des réserves pour les enfants en dessous de 14 ans. Je conseillais à leurs parents de lire le livre d’abord et d’en parler avec eux. J’ai récemment sorti une version adaptée pour les 9-13 ans du Royaume de Séraphin, racontée à travers le regard de Dimitri, un enfant harcelé. Des jeunes m’ont remerciée de m’intéresser à leur génération et à leur ouvrir les yeux.".

Mélodie Ducœur ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et fourmille déjà de projets.

Une collection pour tous les âges

"De nouvelles idées me sont récemment venues pour un 3e volume, toujours dans cet univers avec un clin d’œil à la fête de Saint-Nicolas. Le 2e roman sera lui aussi adapté aux 9-13 ans avec une version narrée par Clara et devrait aussi être publié sous une version illustrée par Mangooo pour les petits. Il y en aura pour tous les âges." Le début d’une saga pour le Royaume de Séraphin ? "Ce sont les retours des lecteurs et ce que les livres leur apportent qui me poussent en avant et me donnent les idées pour continuer. Si je me retrouve dans l’autoédition et que le fait d’être au contact du public me convient, je rêve toutefois qu’une maison d’édition reprenne la collection."

Livre à retrouver à 19,90 € dans les librairies de la province, lors de certains marchés de Noël comme celui d’Avioth, en ligne sur Amazon ou sur le site www.melodieducoeur.com.