Un père incestueux et violeur à Daverdisse et Rochefort

Substitut du procureur du roi, Anne-Sophie Guilmot trouve les faits d’autant plus insupportables qu’ils ont été commis à l’égard d’une enfant puis adolescente "vulnérable" car elle souffre d’un handicap mental modéré et suit l’enseignement spécialisé.

"En 2020, cette jeune fille, qui avait alors 17 ans, s’est confiée au PMS de Marloie et a précisé que depuis plusieurs années, elle subissait des actes de viol et d’attentats à la pudeur de son père biologique ", explique Mme Guilmot (ce père biologique qu’elle a retrouvé par la suite, mais qui ne l’a pas élevée). La victime a été violée avec des instruments tels des sextoys, des brosses à cheveux, un doigt. Elle a été menacée plusieurs fois, elle a subi des morsures aux seins. Les scènes se sont passées dans différentes pièces de la maison, dans la chambre, aux toilettes, au salon, dans la cuisine. " Les faits ont eu pour cadre différents endroits, Rochefort et Daverdisse.

Il filmait sa fille

La représentante du parquet ajoute que la jeune fille n’a malheureusement "pas reçu de formation à une sexualité éduquée et encadrée, si bien qu’elle est vulnérable et ne sait pas très bien ce qui est admis et ce qui ne l’est pas. Elle s’est même filmée seule avec des sextoys et l’a montré à des copines à elle".

Mme Guilmot aurait aimé disposer d’un rapport du Centre de Santé mentale sur l’état psychiatrique du prévenu, mais comme ce dernier a préféré ne pas comparaître, on ne dispose d’aucune expertise le concernant. Le parquet requiert en conclusion une peine de 9 ans de prison.

De son côté, Me Amandine Chapelle, administrateur pour la jeune fille, a déploré les gestes abjects du père incestueux. "On a retrouvé dans son appareil 29 photos et 3 vidéos de sa fille nue après les scènes qu’il lui imposait. Ainsi que 24 photos d’autres jeunes filles." Le jugement sera rendu le 12 janvier.