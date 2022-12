Un budget 2023 réaliste pour le CPAS

Selon ses propos, le CPAS est devenu l’institution "couteau suisse". "Raison pour laquelle le personnel de notre Centre doit donc se diversifier, s’adapter aux nouvelles missions développées, se dédoubler pour faire en sorte que toutes les personnes qui s’adressent au CPAS bénéficient d’un service correct, le tout en faisant plus avec moins", a-t-elle notamment relevé.

Ce qui explique que le budget 2023 se doit de mettre en place des responsables de service afin de permettre une meilleure professionnalisation de l’institution, ainsi qu’une réactivité accrue. La présidente parle notamment "d’une bureaucratie de plus en plus importante et chronophage".

Une aide sociale qui explose

Ce sont les propres termes employés par la présidente Vinciane Pierrard. "Concernant les aides sociales, le crédit budgétaire non financé par un fonds quelconque est estimé à 40 000 €, soit le double du budget initial 2022. Depuis deux mois, le montant de nos interventions a explosé. À titre d’exemple, nous avons dû intervenir à la fin du mois de septembre pour un total mensuel de 8 000 € et surtout pour des demandes d’aide mazout", a-t-elle souligné.

Pour faire face à cette situation, Vinciane Pierrard précise que des solutions ont été trouvées telles que l’organisation de séances d’information sur les bonnes pratiques énergétiques ou encore la constitution d’un plan chauffage.

Pour rappel, l’intervention communale a été fixée à 1 200 000 € et afin de maintenir cette somme, il a été nécessaire de puiser dans le fonds de réserve.