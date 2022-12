Les scouts de Sibret protègent la Géronne à Volaiville

Bérenger Servais, chargé de mission Ramsar et membre de l’équipe du Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier, précise: Pour lutter contre le réchauffement estival des cours d’eau, il existe cependant une solution: les ombrager en plantant des arbres ! En se développant, les racines vont également consolider les berges et limiter leur érosion. Elles offriront des caches pour les poissons et les macro-invertébrés. "

La semaine dernière, le Parc naturel HSFA a pu compter sur l’aide des scouts de Sibret pour planter quelque 800 m de ripisylve (formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives des cours d’eau, la notion de rive désignant le bord du lit mineur du cours d’eau non submergée à l’étiage), 800 m le long de la Géronne à Volaiville, sur des terrains privés. Le projet de plantation a été préparé en collaboration avec Natagriwal et financé par le subside "Yes we plant" (à raison de 3 €/m en simple rang, 5 € en double).

Les plantations ont été réalisées sous forme de taillis linéaires de 100 m (5 en simples rangs, 3 en doubles rangs).

Les aulnes, cerisiers à grappes, prunelliers, viornes obiers, bourdaines et saules ont été replantés avec un écartement de 2 mètres entre eux. Une partie d’entre eux ont été équipés de protections contre les castors qui apprécient tout particulièrement les jeunes plants, notamment en période hivernale.