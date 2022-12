Facture salée: il faut compter 20% en plus pour placer quatre pneus neige

Certains automobilistes optent donc pour une solution moins chère, les pneus 4 saisons.

Dans le nord de la province de Luxembourg, au sein de l’entreprise Hastir Pneus à Salmchâteau (Vielsalm), les journées sont bien chargées, comme partout. "On travaille bien depuis début novembre mais c’est vrai que ça commence à bien bouger à partir de maintenant puisque la neige est arrivée, explique le gérant, Christophe Hastir. Nous commençons nos journées une heure plus tôt, soit à 8h du matin, et nous terminons à 8h du soir."

« Les conducteurs ne veulent plus investir dans deux jeux de pneus »

Concernant l’achat de pneus, la tendance a basculé cette année en raison de l’augmentation du prix du jeu de pneus neige. "Je ne saurais pas expliquer cette augmentation, reprend le gérant. Tout augmente actuellement ; les pneus neige aussi. Notre clientèle en est consciente, elle réagit plutôt bien et est informée de cette augmentation de coût."

Pourtant, de plus en plus d’automobilistes se ravisent et investissent dans des pneus 4 saisons. "Les pneus 4 saisons sont un peu plus chers que les pneus neige, reprend Christophe Hastir. Cette année, nous en mettons plus que les années précédentes. Les conducteurs ne veulent plus investir dans deux jeux de pneus, l’un pour l’été et l’autre pour l’hiver. À la place, ils investissent dans des pneus 4 saisons, ce qui leur permet de faire une certaine économie sur l’année. Et puis, il faut dire qu’il n’y a plus autant de neige qu’il y a quelques années."

À dix minutes du Grand-Duché de Luxembourg, certains transfrontaliers sont néanmoins obligés d’investir dans de bons pneus neige, au risque de recevoir une amende. "Certains n’auront pas le même avis que moi, termine le gérant. Mais les pneus 4 saisons sont quand même moins performants que des pneus hiver."

Entre 80 et 100 € de plus pour 4 pneus

Même son de cloche plus au sud de la province, à Martelange, chez JMT Pneus. "Les gens s’y sont pris plus tôt cette année, dès le mois d’octobre, justement en raison de cette augmentation, explique Jean-Marie Trum, le gérant. Beaucoup ont eu peur de ne pas avoir de rendez-vous."

Cette augmentation, elle diffère avec les dimensions. "Actuellement, nous comptons entre 80 et 100 euros supplémentaires pour un jeu de quatre pneus, reprend le gérant. Certains investissent davantage dans les 4 saisons: tout cela dépend des kilomètres que les automobilistes font avec leur véhicule. Il y a ceux qui ne roulent pas beaucoup, ceux qui sont plus francs sur la route et qui n’ont pas peur, et puis ceux qui regardent à leur portefeuille. Même si des pneus 4 saisons coûtent plus cher que des pneus hiver, ça reviendra toujours moins cher s’ils les utilisent en été aussi. Maintenant, ces pneus 4 saisons font leur travail toute l’année: il faut donc les changer d’une année à l’autre."

Cette augmentation a également un effet sur les garages, qui doivent continuer à y gagner. "Il faut qu’on garde nos marges, dit encore Jean-Marie Trum. Si on descend les prix, on n’y gagne plus rien."

Les clients, eux, ne sont plus étonnés de la hausse des prix et commencent même à s’habituer aux mauvaises nouvelles.