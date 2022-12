Conférence à Wibrin sur les homicides en Ardenne : « Géna et Magonette étaient des pauvres types »

Nous allons parler des homicides à l’époque contemporaine de façon générale, depuis la période française et la Révolution jusqu’à nos jours. Pourquoi ces homicides étaient-ils commis ? Quelles en étaient les causes ? Est-ce que notre pays est plus sécurisé maintenant ? Était-ce pire avant ? Je tenterai de répondre à ces questions, notamment en analysant l’histoire de Géna et Magonette.

Les deux bandits les plus connus de la région de Houffalize…

Oui, tout en s’intéressant davantage à leur histoire qu’à l’héritage folklorique qu’ils ont laissé. Géna et Magonette étaient deux pauvres types. Comment leur parcours s’est transformé en histoire de bandits de grand chemin ? Quand on entame des recherches à leur sujet sur internet, on remarque que beaucoup d’histoires sont totalement fausses, que ce soit par rapport à leur apparence physique ou leurs actes. Beaucoup d’éléments sont erronés par rapport à ce que l’on trouve dans les archives.

Y a-t-il eu d’autres bandits que Géna et Magonette dans nos régions ?

Oui, les archives font état d’une dizaine de bandes similaires dans la région liégeoise. Il est intéressant de constater que Géna et Magonette sont l’exemple typique de la criminalité de l’époque. Ils n’ont rien d’extraordinaire. Ce sont des bandits armés, comme on en voyait souvent entre 1800 et 1825, qui terrorisaient les campagnes.

Quels étaient leurs points communs ?

C’était souvent des jeunes qui fuyaient les autorités pour ne pas faire leur service militaire imposé par les Français. Ils étaient donc obligés de vivre dans l’illégalité.

Parle-t-on de criminels ou de meurtriers ?

Un criminel n’est pas toujours un meurtrier alors qu’un meurtrier est toujours un criminel. Mais la plupart des bandes que j’ai analysées finissaient toujours par commettre un homicide. Homicide qui n’était pas planifié. Mais ces gens procédaient toujours de manière très violente avec une prise d’otages et de la torture pour arriver à leurs fins. Souvent, ce mauvais traitement se finissait par un décès.

Des liens sont-ils possibles entre les crimes d’autrefois et d’aujourd’hui ?

Oui, en analysant les affaires d’alors et celles d’aujourd’hui. On peut établir des parallèles pour voir si ces crimes sont typiques des régions concernées afin de savoir s’ils pourraient encore se reproduire de nos jours. La réponse ? Cela dépend de la nature du fait. Par exemple, des homicides motivés par l’appât du gain sont encore observables alors que les infanticides, eux, ont presque totalement disparu.