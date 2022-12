VIDÉO : Saint-Nicolas fait le buzz lors de sa venue à l'INDA

En moins de 24 heures, la vidéo est devenue virale comptabilisant, à l'heure où nous écrivons ces lignes, un peu plus de 10.000 vues. L'an dernier, l'INDA avait déjà publié une vidéo relatant les frasques du grand Saint. 80.000 vues ont été comptabilisées à l'époque. Une tradition qui permet aux élèves et aux professeurs de rire un bon coup avant la période stressante des examens. On vous laisse apprécier le résultat !