Récit : passer la frontière », Armand Henrion, éditions Memory

"Armand Henrion vient saisir par la main et le cœur l’enfant qui dort en nous, en racontant son enfance vécue dans les années 50: c’est un livre qui raconte avec nostalgie une époque révolue, qu’on est presque amené à regretter, même si on ne l’a pas connue. Universalité des souvenirs d’enfance ; des instants préservés d’une vie qui ne misait pas encore tout sur le numérique ; des moments à l’école communale, au catéchisme ; des bêtises entre frères… La frontière est spatiale: elle évoque un monde qui s’ouvre au fur et à mesure que l’enfant grandit… Mais, la frontière est temporelle, elle, qui sépare l’innocence… de l’âge adulte. Émouvant."A.M.

+ À LIRE | Armand Henrion revient avec " Passez la frontière " : " L’enfance touche à l’universel "

Polar de terroir : La prophétie des nains », Line Alexandre, Weyrich

"Dans un petit village du nord de la province de Luxembourg, à Engreux (Houffalize), une jeune femme est retrouvée morte dans une fontaine. Qui est la victime ? Que venait-elle faire là ? A-t-elle un lien avec l’auberge située juste en face ? Des questions auxquelles l’enquêteur Evariste Joris devra tenter de répondre. Mais que sait-il exactement sur le premier témoin arrivé sur la scène de crime ? Un huis clos sordide autour duquel gravitent peu de personnages… mais beaucoup de suspects. Et puis, il y a ces nains étranges qui saupoudrent l’enquête d’une ambiance… si particulière. Des chapitres très courts, un style direct: un polar très prenant !"S.H.

Receuil : « Aphorismes pour vivre », Luc Templier, Voix d’Encre

"" Remplacez vos miroirs par des fenêtres ": c’est par cet aphorisme (bref énoncé qui traduit un savoir, une situation, une théorie) que s’ouvre ce dernier ouvrage de Luc Templier: phrases courtes, intelligentes, bienveillantes et parfois hilarantes, pour nous accompagner dans notre vie et ses tempêtes. Rythmé par des instants calligraphiés, ce superbe objet est sans conteste un livre-cadeau à offrir pour les fêtes ; posez-le sur une table de chevet… Chacun y trouvera une pensée qui fera sens pour lui, qui trouvera écho à ses doutes. Entre philosophie, psychologie et spiritualité, ce livre inspirant prouve (s’il le fallait ?) que la littérature peut initier un profond changement." A.M.

Développement personnel : « La vie secrète de nos objets », Annemarie Trekker, Kiwi

"Si vous aimez conserver objets, bijoux, vêtements ou correspondances sans même parfois en comprendre la raison, voici un essai original à lire avec grande attention ! Diplômée de sociologie clinique, Annemarie Trekker est l’autrice de nombreux essais et romans et à l’initiative notamment de l’association Traces de vie. Dans cet ouvrage, elle nous propose une série de méditations sur l’objet, illustrées par des témoignages variés et le partage de nombreuses expériences vécues. Voilà l’occasion de convoquer le passé pour redécouvrir au présent les objets de votre futur quotidien."S.H.

Livre d’art : « Les corps impression-nés », Jean Janssis, Espace Beau Site (Arlon)

"Pour fêter ses 20 ans d’existence, la Galerie d’art" L’Espace Beau Site "à Arlon a choisi d’éditer l’œuvre photographique de Jean Janssis, qui exerce depuis les années 1980. Ses photos sont régulièrement exposées en Europe. Il réalise ses tirages à la gomme bichromatée sur de grands papiers gravure. Ses thèmes de prédilection sont le corps et le portrait. La densité des tirages, le papier, les pigments donnent à ses photographies une véritable sensualité. On retrouve ici une sélection de photographies librement épinglées sur la ligne du temps. Un livre" voyage "pour apprécier ce travail mondialement reconnu de l’artiste." S.H.