La liste des artistes pour Viva for Life à Bertrix dévoilée : avec Suarez, Jenifer ou encore Kid Noize

The Voice en force

Les fans de la célèbre émission The Voice seront également comblés. D'anciens coachs seront aussi présents. Christophe Willem, Suarez et Quentin Mosimann seront ainsi de la partie. Ils croiseront d'anciens participants comme Antoine Delie ou encore Mentissa, la gagnante de The Voice Kids Vlaanderen et finaliste de The Voice France. La scène Viva for Life accueillera également des artistes et des talents 100% belges. Le trio de DJ que sont Daddy K -Alex Germys- Kid Noize, la révélation Pierre de Maere, le chanteur montois Saule, Monsieur Nicolas et la Louvaniste Selah Sue. Pour terminer l'opération le vendredi 23 décembre, c'est le DJ Quentin Mosimann qui délivrera les trois animateurs du cube. Tout un symbole quand on sait que c'est lui-même qui avait enfermé les présentateurs lors de la toute première édition du Cube en 2013.