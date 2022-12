Fusion Bastogne - Bertogne : « Le gouvernement wallon doit se prononcer avant le 31 décembre »

Le président Philippe Courard a souligné que cette pétition, signée par 1 254 personnes et envoyée par Louis Vaguet à la mi-juillet, est consacrée au même sujet que la précédente, examinée en commission le 31 mai et le 14 juin, date de l’audition du primo signataire.

D’emblée, il a proposé de reprendre les conclusions du 28 juin et de ne pas procéder à une nouvelle audition car aucun élément neuf n’est à ajouter au dossier si ce n’est que, suite à l’envoi de cette deuxième pétition sur le bon formulaire, la consultation populaire a été organisée.

«Cela fait partie de la difficulté du débat»

Il a ensuite donné la parole aux députés.

"Je partage votre analyse, a indiqué Yves Evrard (MR). Il y a quelque part, une forme de caducité car la consultation populaire a eu lieu. C’était l’objet de la pétition et les résultats sont clairs. Les fusions sont probablement une issue inéluctable, en particulier pour les petites communes, mais il y a aussi, me semble-t-il, la question de la population. Dans ce cas de figure, elle s’oppose de manière très claire. Par conséquent, cela doit amener au sein de notre parlement une réflexion en profondeur pour l’avenir des fusions des communes"

Le député John Beugnies (PTB) a indiqué, pour sa part, que cette pétition est l’occasion de revenir sur le débat qui agite Bertogne et Bastogne. "Nous avons des craintes sur ce processus qui peut se traduire par une perte de services pour les habitants. Quand on voit le résultat de la consultation populaire, le message est clair et il est dommage que la majorité n’en tienne pas compte, d’autant que ce projet n’a jamais été présenté par les listes élues en 2018."

Pour Benoît Dispas (Les Engagés), le processus de fusion permet de mutualiser les moyens et la volonté locale s’est clairement exprimée dans ce sens: "Certes, cette volonté se heurte à des résistances. Les résultats peuvent être analysés en sens divers.

65% de votants sont contre la fusion, mais si l’on rapporte cela à l’ensemble de la population, c’est 27% des électeurs de Bertogne qui ont exprimé un vote négatif.

Faut-il tenir compte des 65% ou des 27%? Cela fait partie de la difficulté du débat.

In fine, nous aurons à nous positionner. En effet, un texte sera soumis à notre approbation en commission: c’est à ce moment-là que la décision reviendra aux différents groupes politiques."

Aux questions des députés relatives notamment à l’organisation de la consultation populaire du 20 novembre et au dépôt du projet de décret sur la table du parlement, le ministre des Pouvoirs Locaux, Christophe Collignon a répondu en deux temps. Il a d’abord précisé que la consultation populaire s’est déroulée de manière régulière et que le décret ne prévoit pas que le résultat soit liant.

À propos du timing, il a annoncé que le gouvernement wallon doit se prononcer avant le 31 décembre prochain et que le projet de décret sera proposé au cours du premier semestre 2023.