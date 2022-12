L'échevin Olivier Barthélemy au centre d'un conflit d'intérêts pour un chemin cyclo-piéton à Habay

Concrètement, il s’agit de créer un chemin cyclo-piéton subsidié par le Piwacy (Plan d’investissement Wallonie cyclable) depuis la sortie de Marbehan vers Tintigny en coupant à travers champs par Harinsart afin d’éviter une route dangereuse en ligne droite bordée d’arbres. Un dossier confié à l’échevin Fabrice Jacques, pour lequel une commission a été créée et à laquelle a participé de manière ponctuelle le Premier échevin Olivier Barthélemy, spécialiste des sentiers. Or, le chemin longe un terrain appartenant à la famille d’Olivier Barthélemy.

Ce dossier, qui devait initialement passer à huis-clos lors du conseil communal du 23 novembre, a été reporté en séance publique en ce jour de la saint Nicolas pour un conseil communal extraordinaire.

Une mascarade

Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Le groupe Vouloir a quitté la séance, estimant "avoir le sentiment que la majorité attend de la minorité de faire le travail de relever le conflit d’intérêts".

Dans son intervention, Sylvie Fasbender interroge le bourgmestre: "Pourrais-tu nous répéter qu’Olivier n’a fait aucune démarche officielle ou non par rapport à un permis de construction sur le terrain familial qui jouxte le sentier ? Tout le passé de ce dossier semble flou voire illégal. D’ailleurs vous le concédez vu que vous demandez dorénavant à Olivier de ne plus participer au vote lors du collège ou du conseil. Nous ne cautionnerons pas cette mascarade. Notre rôle à tous est de bien gérer l’argent public pour l’intérêt collectif."

Le groupe Vouloir s’est retiré de la séance avant le vote du point, à l’instar de Jojo Moris et de Jean-Marc Devillet qui n’ont pas non plus voté. Ce dernier signalant "les articles 7 et 8 du règlement d’ordre intérieur à propos du conflit d’intérêts. Et j’espère que la majorité ne nous reprochera pas, par la suite, de ne pas avoir obtenu le subside Piwacy."

« Aucune mauvaise intention »

Le bourgmestre Serge Bodeux se justifie, affirmant avoir découvert cette proximité familiale deux heures avant le conseil et demandé à son Premier échevin de ne pas participer à la séance du conseil. Olivier Barthélemy était donc excusé. "Je pense qu’il n’y a aucune mauvaise intention de sa part. Il n’a pas dû se rendre compte de la situation. Il n’aurait pas dû s’en occuper, de près ou de loin", regrette le bourgmestre.

Les deux élus Écolo ont de leurs côtés émis des remarques sur le cahier des charges du projet, regrettant la bétonisation d’une surface non inerte. "C’est le principal défi sur Habay, lutter contre la bétonisation aveugle et ignorante. Il faut utiliser ce subside pour en premier lieu sécuriser les carrefours", estime en substance Marc Antoine.

Au moment du vote, Serge Bodeux, Johan Flammang et Martine Simon ont voté par la négative "par prudence et honnêteté". Les autres membres de Pour Habay se sont abstenus tout comme Écolo. Le point est donc refusé et le projet semble bien être abandonné, afin d’éviter tout risque d’un recours.