Virton: un salon dédié à la mode durable

Consommer autrement pour s’habiller et décorer son intérieur tout en privilégiant des créations locales c’est possible. La preuve par Camille Arnoud et son premier salon de la mode durable qui s’est tenu lors du dernier week-end. L’occasion de découvrir des alternatives à la fast fashion et de rencontrer des créateurs belges. "Je les ai choisis car ils sont tous dans la même lignée. Ils fabriquent par exemple des parapluies à partir de matériaux recyclés ou des vêtements de sport avec des déchets recyclés. Ils font de l’impression végétale sur d’anciens draps en coton et en lin ou récupèrent d’anciens vêtements pour en faire des pièces uniques. Je souhaitais qu’ils se rencontrent pour créer des synergies."