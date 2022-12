Le Cube de Viva a pris place à Bertrix

Plus que quelques jours avant le lancement de Viva for Life à Bertrix. Pour rappel, la célèbre opération de lutte contre la pauvreté infantile sera présente avec son cube de verre sur la place des 3 Fers de Bertrix du 17 au 23 décembre. Durant toute cette période, le trio d’animateurs composé de Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier assurera un total de 144 heures de direct radio durant six jours et six nuits afin de récolter un maximum de dons. Alors que l’événement ne commencera officiellement que dans une douzaine de jours, l’effervescence est déjà très présente à Bertrix. La place des 3 Fers est presque totalement fermée à la circulation afin de permettre l’installation de la structure. "Actuellement, le cube est déjà visible et c’est assez impressionnant en termes d’espace souligne le bourgmestre Mathieu Rossignol. Les équipes de techniciens sont à pied d’œuvre en matière d’éclairage LED et dans le montage de la scène. Il y aura encore le travail de câblage qui viendra par la suite". Pour ce faire, toute une série de locaux sont réquisitionnés notamment à la maison des jeunes mais également au centre culturel.