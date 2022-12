Dragage illégal sur les berges de l'Ourthe à La Roche-en-Ardenne

" Cela cause un dommage pour les pêcheurs qui sont de ce fait lésés, dénonce la FPO dans sa plainte. Les poissons ont certainement été malmenés, abîmés et leur biotope détruit. Encore avant la fermeture de la pêche le 30 septembre dernier, des prises de barbeaux, chevesnes, truites, ablettes, goujons, vairons, brochets et perches y étaient relatées. De plus, les pêcheurs avaient aussi constaté de nouveau la présence de l’ombre qui avait tendance à disparaître."

Des scientifiques bientôt sur place

Mis au courant des faits, le Service public de Wallonie suit la situation avec attention. " À l’heure actuelle, plusieurs enquêtes sont en cours pour mesurer l’ampleur des dégâts, informe Nicolas Yernaux, porte-parole du SPW. Nos scientifiques doivent se rendre sur place dans les prochains jours pour procéder à diverses analyses . Tout cela débouchera sur un procès-verbal qui sera transmis au parquet."

Le responsable des travaux risque de lourdes amendes, voire même des peines carcérales.

Pour la Fédération des pêcheurs de l’Ourthe, il est indispensable que l’auteur du délit remette en état les berges.

" En termes de réparation, nous souhaitons notamment que la zone dégradée soit restaurée de manière à offrir de nouvelles zones de refuge et de fraie pour les poissons que nous savions présents." Mais les pêcheurs ne se font pas d’illusions: " Cela prendra énormément de temps pour remettre les choses en état."