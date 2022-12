Il n’avait pas jugé bon de se faire assister par un avocat: "À entendre l’avocate de ma femme et la procureure du roi, je suis un tyran, le diable en personne. C’est tellement exagéré, ce n’est pas juste, c’est un roman que vous écrivez. Je sais que parfois je parle fort, mais c’est toujours dans l’intérêt de ma famille, c’est pour les recadrer."

L’homme de 56 ans est prévenu de harcèlement et de menaces graves envers son ex-épouse et ses enfants.

Me Stéphanie Cremer, l’avocate de la maman, avait tenu absolument à ce qu’il soit présent pour entendre les horreurs qu’il a fait subir à sa famille. "Son comportement est grave, explique l’avocate. Les voisins ont témoigné du calvaire qu’il faisait vivre à sa famille. Les enfants ont expliqué qu’ils acceptaient les brimades parce que “ quand maman prend notre défense, c’est elle qui en prend pour son grade ”. Monsieur est un dealer qui a de multiples condamnations pour trafic de stupéfiants. Pour éviter les contrôles positifs, il obligeait les garçons à uriner à sa place lors des contrôles."

Il se présente comme une victime

Pour sa défense, le Gaumais a joué sur la corde sensible, s’apitoyant sur son propre sort: "Ma femme m’a quitté après 22 ans de vie commune. Je ne m’y attendais pas du tout. Elle a rencontré quelqu’un sur un site de rencontre. J’ai eu du mal à avaler la pilule. Je n’ai pas vu les enfants pendant deux mois. Je pleurais tout le temps et je suis tombé en dépression."

Dans la salle d’audience, son ex et une de ses filles font des dénégations de la tête. Le mari éploré poursuit: "Contester le départ de votre femme, essayer de la récupérer, envoyer des messages et des SMS, vous ne croyez pas que c’est normal pour quelqu’un qui pleure depuis six mois. Aujourd’hui, cela va mieux, elle est avec un gars bien, qui fait tout ce qu’il peut pour les enfants." Du bout des lèvres, il a juste admis avoir eu des mots un peu trop crus pour évacuer sa frustration.

Pour le ministère public, Sarah Pollet n’est pas tendre: "Pour les victimes, un tel harcèlement moral est souvent ressenti encore plus mal que des violences physiques. Vu les antécédents de Monsieur, je requiers un minimum de douze mois de prison, éventuellement avec un sursis probatoire et 1 200 € d’amende."

Le président Jordant rendra son jugement le 22 décembre.