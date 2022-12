Vielsalm se souviendra de Philipp van Noppen

C’est à 86 ans que Philipp van Noppen vient de tirer sa révérence, ce vendredi, après une vie plus que bien remplie. Philipp van Noppen faisait partie du paysage de sa ville, Vielsalm. Le défunt était un homme de société. Tout d’abord, dans le sens premier du terme. Né en Allemagne, Philipp van Noppen arrive dans la cité salmienne en tant qu’ouvrier, dans un garage. Apprennent rapidement, consciencieux, doué dans le commerce, il saute le pas et lance sa propre affaire, un garage éponyme, spécialisé dans la marque BMW. Rapidement, la société va se faire un nom et devenir une référence pour cette marque dans le nord de notre province et bien au-delà. Située à l’entrée de Vielsalm, en venant de Salmchâteau, l’enseigne existe toujours.