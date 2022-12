Rochefort et Vaux-sur-Sûre: le gin Arduenna primé à Londres

Arduenna, c’est le nom que porte le gin 100% ardennais mis au point par deux jeunes de la région, Martin Bertrand (Vaux-sur-Sûre) et François Hutin (Rochefort). Crée il y a tout juste un an.

Les deux entrepreneurs se sont rencontrés lors de leurs études d’HEC (hautes études commerciales) à Liège. Martin Bertrand, l’un des deux fondateurs, explique la genèse de leur fabrication: "Au départ, on était déjà amateurs de gin. Quand on a commencé à parler du projet, on ne voulait pas faire un gin de Rochefort ou de Bastogne, on voulait voir plus large. On a fait le constat qu’entre Arlon et Liège, il n’y avait pas encore de gin. Et puis, on s’est dit que l’Ardenne était une région qui parlerait à tout le monde". Le co-fondateur explique d’ailleurs que le nom Arduenna est tiré d’une base latine, "En l’an - 54, Jules César décrit le massif forestier de l’Ardenne comme étant le plus grand de la Gaule, et utilise l’expression Arduenna Silva".

Les deux associés avaient à cœur de créer un produit typique de la région, avec un mélange d’arômes uniquement présents sur le sol ardennais: "On a réussi à mettre au point notre gin avec l’aide de François-Xavier Simon, chef cuisinier, et de sa compagne, Hanna Matyja."

Médaillé d’or «Gin of the year 2022»

Le gin Arduenna avait déjà reçu des récompenses notables dans le passé, mais c’est la première fois qu’un gin belge reçoit le titre de "Gin of the year". Les associés ont d’abord été contactés pour participer à la compétition, et comme l’explique Martin Bertrand, le concours a désigné plusieurs lauréats: "Il y avait plusieurs catégories, certaines récompensaient le meilleur gin sec, d’autres le meilleur gin épicé, par exemple. François et moi-même avons participé dans la catégorie gin botanique, et nous avons remporté la première place contre une cinquantaine d’autres concurrents." Et pour conclure ses propos, ce dernier précise que les gins sont dégustés à l’aveugle, afin d’assurer toute impartialité. "Les testeurs sont dans une salle avec des verres transparents numérotés. Ils ne voient pas la bouteille, et n’ont donc aucune idée d’où proviennent les gins", précise-t-il.

D’autres projets pour 2023

Même si les deux acolytes ne communiquent pas trop sur leurs prochains projets, Martin Bertrand avance qu’il y aura d’autres produits en 2023: "On se laisse encore le temps de comprendre davantage le secteur de l’alcool, mais il y aura bientôt d’autres produits. En revanche, ils ne porteront pas le nom Arduenna, pour éviter toute confusion avec le gin originel. Ce qui est certain, c’est que les prochaines créations auront une spécificité locale, on veut vraiment continuer à travailler avec des arômes de chez nous".