Originaire de la commune d’Houffalize, il a eu une activité professionnelle dense qui l’a fait connaître dans différents secteurs et endroits de la province. Il a ainsi été professeur aux Aumôniers du travail, à l’athénée d’Izel, à l’institut supérieur industriel d’Arlon (devenu l’HERS) où il fut professeur au sein de la section des ingénieurs industriels pendant de nombreuses années. Il a aussi été responsable informatique à l’hôpital Vivalia de Bastogne puis au service informatique de la province avec son collègue, ami de longue date, Gérard Marchandise. Il menait également une carrière d’indépendant avec sa société Socodema.

Pierre Simon a été une pièce maîtresse du GIG (groupement d’information géographique), ASBL avec laquelle les services techniques des provinces de Liège, de Luxembourg et de Namur coordonnent leurs actions dans le cadre de la supracommunalité.

Parmi les témoignages, celui de Philippe Ledent, directeur du GIG: "Il m’a tout appris du GIG, bien sûr au niveau du fonctionnement et des différentes missions, mais aussi et surtout sur la philosophie du GIG. Il restera de Pierre nos bons souvenirs mais aussi l’orientation, l’inspiration et la motivation afin de donner chaque jour dans notre travail, tout son sens aux services"publics"rendus par le GIG."

"Il a tout apporté au GIG, car sans lui, je pense ne pas me tromper en disant que le GIG n’existerait pas", affirme Anne-Sophie Collignon, employée de la province de Liège.

Cet homme discret était aussi passionné par les voyages et la nature. Il a effectué un tour du monde.

Une longue carrière dans le football

Mais ce fan du Standard s’est sans doute fait au moins autant connaître sur les terrains de football de la province. Aligné avec autant de bonheur en première ligne où il s’avéra un buteur hors pair qu’en dernier homme, il a porté les couleurs de Nadrin, Bovigny, Givry, Compogne. Il s’était spécialisé dans la frappe des coups francs. À Rachecourt, il a exercé les fonctions de coach et vice-président du club.