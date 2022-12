Bonne nouvelle, sur la route, cette première vraie neige n’a pas provoqué d’embarras de circulation ni d’accident conséquent. Même si l’une ou l’autre sortie de route a été constatée.

Les pompiers de la province ont d’ailleurs passé une nuit assez calme. Et ce malgré le gel qui a rendu de nombreuses routes glissantes dimanche soir.

Si le réseau secondaire peut être plus difficile, les grands axes ont été dégagés. La circulation est d’ailleurs fluide sur l’E411 et la N4 ce lundi matin. Mais la prudence et la vigilance restent évidemment de mise vu les conditions actuelles.