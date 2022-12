Le site de Devilca, à Paliseul, retenu dans les friches industrielles à réhabiliter

Pour rappel, le gouvernement wallon a confié une mission-déléguée auprès de la SPAQUE (Société publique d’aide à la qualité de l’environnement) afin de lancer un appel à projets en vue de la réhabilitation de sites pollués. La décision prévoyait notamment qu’à la suite de l’appel à projets, une liste des sites donnant droit à des moyens serait constituée. Dans un souci d’équilibre territorial, cet appel à projets concernait les entités de moins de 50 000 habitants. "31 dossiers ont été reçus et présentés par la SPAQUE à un jury de six personnes issues du Service Public de Wallonie, de la Conférence permanente du développement territorial (CPDT), de l’Union wallonne des entreprises (UWE) et de l’Union des Villes et Communes de Wallonie (UCVW), nous explique-t-on. Ce jury a retenu 15 projets, pour un montant total de 36.1 millions€ et couvrant une superficie totale de 42,85 hectares. Le solde de l’enveloppe consacrée à cette mesure (soit 1.3 millions€) est destiné à couvrir les éventuels imprévus inhérents à la spécificité de la dépollution des sols."

Parmi les quinze projets retenus, un seul se trouve en province de Luxembourg. Et il se trouve plus précisément à Paliseul avec le site de l’ancienne usine Devilca. Situé dans le quartier de la gare à Paliseul, le site n’est plus utilisé depuis la faillite de l’entreprise en mars 2014. Un site qui représente une superficie de 120 519 m2.

Quatre ans plus tard, le site a été reconnu comme site à réaménager. Si le site appartenait toujours aux curateurs, qui n’avaient pas réussi à le vendre, la Commune avait décidé de reprendre la main, afin, notamment, de pouvoir dépolluer le site. Si des évacuations ont déjà eu lieu, la Commune, avec l’aide d’Idélux Projets Publics, a décidé de transférer le dossier à la SPAQUE. "Afin d’éviter d’engager la Commune financièrement, indique le bourgmestre Philippe Léonard. Car personne ne sait à combien se chiffrera la dépollution. Nous ne voulions pas hypothéquer nos finances sur des dizaines d’années."

« De la pollution, mais pas aussi catastrophique que ce que nous pouvions penser »

Mais à l’heure actuelle, où en est ce dossier ? "Premièrement, il faut dresser un état des lieux de la pollution, poursuit Philippe Léonard. Ce dernier est en cours de réalisation, mais ce n’est pas catastrophique. Évidemment, la pollution, vous en avez. Des sondages ont été effectués un peu partout sur le site. Si, et j’insiste sur le conditionnel, des endroits sont pollués uniquement en surface et que les terrains ne peuvent pas être utilisés, nous pourrions par exemple envisager d’y mettre un champ de panneaux photovoltaïques. Ce qui n’est pas négligeable à l’heure actuelle. En fonction des différents degrés de pollution, nous pourrons alors réfléchir à l’usage que nous pourrons faire du site. Deuxièmement, après l’état des lieux, il faut réaliser une étude d’orientation afin de voir vers où nous pouvons aller."

On l’a compris, rien n’est encore vraiment défini dans ce dossier. "Cela suit son cours, signale Philippe Léonard. Mais le fait d’avoir été retenu dans la liste des projets est positif. Cela veut dire que cela avance. Le dossier est toutefois entre les mains de la SPAQUE. Des communications devraient bientôt pouvoir être effectuées."