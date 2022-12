Arnaud De Lie élu citoyen d’honneur de Vaux-sur-Sûre, sept sportifs et clubs aussi récompensés (vidéo)

Le coureur de 20 ans, qui a glané 9 victoires cette année, a reçu ce titre vendredi, lors de la cérémonie des trophées du Mérite sportif, organisée au Vauxhall, avec les petits plats dans les grands.

C’est le 2e sportif qui reçoit cet honneur, après Aline Zéler en 2016. "C’est un grand symbole donné à un jeune sportif, qui fait résonner le nom de notre commune dans toute la Belgique et le monde, a commenté l’échevin des sports Patrick Notet. Cela montre la fierté que nous ressentons en le voyant rouler. Et que nous croyons en lui."

Arnaud De Lie, venu avec sa copine et sa famille dont son frère Axel, était honoré de recevoir ce prix, lui qui a collectionné les trophées du mérite sportif communal ces dernières années. "C’est important d’être présent, je tiens à mes valeurs qui sont liées avec ma commune", a confié le Lescheretois, qui a repris les entraînements depuis peu.

Ce n’est évidemment pas le seul sportif à avoir été récompensé par la Commune de Vaux-sur-Sûre vendredi soir. Ils ont été une dizaine, sportifs et clubs, a être félicités et honorés d’un trophée. Dont un autre De Lie en la personne d’Axel, l’aîné de la fratrie. Le coureur du CC Chevigny a reçu le "Trophée du transfert" puisqu’il va rejoindre l’équipe de Lotto Développement. Un contrat décroché grâce à plusieurs très bons résultats pour celui qui avait abandonné l’idée, en début de saison, de poursuivre une carrière pro. À l’instar de son petit frère, il est apparu détendu, avec une bonne dose d’humour qui a fait rire le public.

Sept trophées remis

Bien avant cela, la cérémonie, animée par les deux conseillers communaux Claude Paul et Virginie Deremiens, avait débuté par un retour sur d’anciens lauréats et un tour des nouvelles infrastructures sportives sur le territoire, comme le Padel à Chaumont.

Puis les différents trophées ont été remis. À commencer par le "Trophée Jeunesse", qui a couronné les gymnastes du club de Wardin : Rosie Amel (Vaux-sur-Sûre ; 3e au championnat provincial, 2e au championnat francophone et 1re en inter-équipe provincial), Coralie Galasse (Chenogne ; en catégorie 15 ans: 1re championnat provincial: 1re au championnat francophone en catégorie 15 ans) et Elise Galasse (Chenogne ; 1re championnat provincial, 2e championnat francophone et 1re inter équipe provinciale en catégorie 17 ans). Le "Trophée de la régularité " a, lui, été remis à Amandine Charlier (Remoiville). La fleurettiste du club de Bastogne, qui collectionne les titres depuis plusieurs saisons, a été championne de Belgique en Senior.

Le "Trophée Nature" est remporté par Hugo Ralet (Chenogne), pour ses performances en trail et ultratrail, dont une 4e place au national en 2021 et une 61e place au classement Betrail.

Le "Trophée Découverte" a vu le TNTB être honoré. C’est que le club bastognard de triathlon accueille une vingtaine de Valsurois.

Le "Trophée des Champions" a, lui, été remis à l’équipe première de football de Chaumont. Dirigée par Jonathan Schinckus et composée de nombreux jeunes de la commune, l’équipe a décroché, en avril, le titre en P2.

Le "Trophée Coup de coeur" a mis à l’honneur Alain Dabe. Cet habitant de Bercheux a dompté de nombreuses montagnes et autres courses de fond, après avoir été transplanté du pancréas en 2005. Il milite toujours pour soutenir le don d’organes. "Actuellement, 1500 personnes sont en attente d’un organe, dont 1200 d’un rein", a-t-il souligné.

Enfin, l’ASBL arlonaise "Cheveux au Vent", où deux Valsurois sont actifs, a reçu les remerciements des édiles communaux. Grâce à leurs vélos adaptés, ils emmènent à vélo des gens ne pouvant plus en faire seuls.

À n’en pas douter, le sport se porte plutôt bien dans la commune de Vaux-sur-Sûre.