3000€ d’amende pour la rave party

L’organisateur de la rave party, un Français d’une quarantaine d’années habitant Bruxelles, s’est vu infliger une amende de 3 000 €, avec sursis partiel pour 1/3.

Une jeune femme de 25 ans au moment des faits, habitant Marchin en province de Liège, a elle reçu une amende de 1500 €, avec sursis partiel pour 1/3 car elle a transporté du matériel de sonorisation dans son propre véhicule.

« Je ne suis pas le responsable »

Devant le tribunal correctionnel d’Arlon, l’organisateur de la rave party, via son conseil, a contesté être le responsable de cet événement. "Il est venu à Houffalize avec son propre véhicule Polo. Le matériel de sono était transporté dans une camionnette appartenant à un tiers. Je vous demande de diminuer le montant de la très forte amende de 3000€."

Me Tasseroul, conseil pour la partie civile, (direction générale "Agriculture, Ressources naturelles et Environnement" à la SPW) demande de confirmer les sanctions de 3 000 € et 1 500€ du fonctionnaire sanctionnateur. "Nous étions le 20 septembre 2020 à la veille de la chasse, cette rave party a perturbé toute la faune et la flore dans le massif forestier à Wibrin. Et la dame qui a transporté le matériel sono dans sa voiture doit être sanctionnée aussi car elle a contribué à l’organisation de cette soirée", plaide Me Tasseroul.

Le jugement a été rendu ce lundi à Arlon. Les amendes à l’égard de l’organisateur principal ainsi que de la jeune femme qui a transporté la sono à Wibrin sont confirmées par le tribunal correctionnel d’Arlon: 3 000 et 1 500 €, avec sursis pour 1/3.