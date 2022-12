Un charmeur lui aurait extorqué plus de 100 000 €

Tout a débuté sur un site de rencontre, où une Grand-ducale et le prévenu ont entamé une relation sentimentale. La dame est une personne vulnérable ayant perdu sa maman adoptive peu de temps auparavant et à la recherche d’une grande histoire d’amour. Lui se présente comme un ingénieur célibataire sans enfant, surchargé de travail ce qui explique le peu de temps qu’il peut consacrer à la dame. Beau parleur, le trentenaire a apitoyé sa soi-disant dulcinée en lui demandant de l’argent pour payer une opération qui pourrait sauver sa maman restée en Afrique. Plus de 100 000 € ont été versés, alors qu’il n’a envoyé que 1 217 € sur le compte de sa maman.

La victime a fini par déposer plainte. L’enquête a révélé que l’homme n’était pas ingénieur même s’il disposait de revenus importants, qu’il était marié avec des enfants et qu’il était régulièrement sur des sites de rencontres où il a lié des relations avec d’autres dames.

Une simple histoire d’amour qui tourne mal ?

"C’est un vendeur de rêves qui a abusé de la naïveté d’une dame en détresse affective, indique Sarah Pollet dans son réquisitoire pour le ministère public. Il savait que la victime venait de perdre sa maman suite à un cancer. Il a joué sur la corde sensible en évoquant le cancer de sa maman et l’opération qu’elle ne pouvait pas subir faute d’argent. Or cette dame n’a subi qu’une opération, bien avant qu’il ne rencontre la dame dont il a profité. C’est de l’escroquerie caractérisée."

Mme Pollet a requis dix mois de prison, une peine d’amende et la confiscation de la voiture qui a servi aux rencontres du couple. Elle ne s’opposera pas à un sursis probatoire, vu que le prévenu a commencé à rembourser la somme préjudiciée.

Pour la défense, Me Marc Kauten estime qu’il s’agit d’une histoire d’amour qui a mal tourné et que lorsqu’il y a séparation, les affaires d’argent sont toujours compliquées. "Comment savoir, s’interroge l’avocat, si cet argent correspond à une donation, une aide ou s’il s’agit d’une escroquerie ? Vu que mon client a remboursé 60 000 €, je vous demande de prononcer une peine de travail et de ne pas suivre le réquisitoire du ministère public au niveau de la confiscation de la voiture."

Le jugement sera rendu le 22 décembre.