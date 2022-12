L’école « Les p’tits Cwèreus » inaugurée à Arbrefontaine

Rénovation et extension

L’école d’Arbrefontaine, qui fêtera ses 160 ans dans quelques années, a donc été rénovée et abrite quatre classes supplémentaires avec de nouveaux sanitaires.

"C’est avec une grande émotion et une grande fierté que nous inaugurons cette école qui existe depuis 1865, explique le bourgmestre de Lierneux André Samray. C’est un moment fort pour les enseignants mais aussi pour les enfants qui étaient devenus à l’étroit avec l’augmentation de la population scolaire dans le village. Ces rénovations et cette extension sont un travail de réflexion qui remonte à 2018 déjà. L’objectif était d’offrir aux élèves les outils nécessaires à leur apprentissage et de renforcer leur bienveillance et leur esprit critique. Des bases solides pour qu’ils puissent affronter l’avenir. C’est désormais chose faite."

Déjà opérationnelle depuis la rentrée de septembre, l’école maternelle et primaire du village a donc vu son ruban inaugural être coupé vendredi soir en présence des enseignants, de personnes du village et de quelques enfants accompagnés de leurs parents.

Un montant d’un million d’euros

L’extension de l’école et ses rénovations ont coûté un million d’euros, subventionnés en majeure partie par la Fédération Wallonie-Bruxelles, à hauteur de 737 000 euros. "C’est un grand moment, explique le ministre-président Pierre-Yves Jeholet. L’éducation et la formation sont nos priorités. L’école est l’âme d’un village. C’est là où les enfants s’épanouissent et où les parents se rencontrent. Même si la situation financière de la Fédération Wallonie-Bruxelles est compliquée à cause de la pandémie, des inondations et de la crise géopolitique, il est primordial de continuer à investir dans les bâtiments scolaires."

Ce n’est pas pour déplaire aux principaux concernés, les enfants, qui ont d’ailleurs dit un mot lors de l’inauguration. "Notre école est jolie, agréable, spacieuse et lumineuse, dit un élève de primaire. La vue sur la campagne est très chouette."

L’un de ses camarades d’ajouter: "C’est décoré avec goût. Le réfectoire est plus grand, nous avons donc plus de place pour manger nos tartines. Les sanitaires sont propres, et nous avons même un tableau interactif."

La directrice Lisianne Bissot, quant à elle, est heureuse que les containers aient disparu pour laisser place à une école flambant neuve.