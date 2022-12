Pénétrez dans l’univers des passeurs d’âmes, avec l’auteur Philippe Carrozza

Après les saints et les médecines alternatives, l’auteur nous plonge dans ce monde énigmatique et pour le moins étonnant. "J’ai rencontré des rebouteux qui m’ont dit qu’ils étaient également passeurs d’âmes ou nettoyeurs de maison, raconte Philippe Carrozza. Je me suis dit qu’il y avait là quelque chose à explorer."

Libérer les âmes

Intrigué, il a creusé, mené l’enquête. Une quinzaine de "passeurs d’âmes" témoigne dans l’ouvrage. "Ils font passer les âmes vers la lumière, il les libère", explique l’auteur.

D’autres se disent médium et font passer des messages de ce qu’ils appellent des entités ou des êtres de lumière. Autrement dit, des défunts. "Il y a deux catégories, les clairvoyants, qui voient l’entité, et les clairaudients, qui entendent l’entité", poursuit Philippe Carrozza. L’ouvrage plonge le lecteur dans un monde paranormal, assez troublant.

Pas de prise de position

Le journaliste ne prend pas position. Il laisse les passeurs d’âmes s’exprimer, se confier, raconter. Des témoignages passés au crible d’un psychiatre, d’une infirmière psychothérapeute et d’un neurologue.

Philippe Carrozza a également interrogé le monde de la religion. Que pensent un chrétien, un israélite et un Tibétain de ce monde paranormal ? Parler aux défunts… le père Tommy Scholtès, porte-parole de la Conférence francophone des évêques de Belgique, n’y croit par exemple pas du tout.

Et Philippe Carrozza y croit-il ? "Je ne suis pas là pour écrire un plaidoyer ou un réquisitoire. J’enregistre les faits, ce n’est pas que j’y crois ou pas, mais je ne comprends pas, répond-il. J’espérais avoir un éclairage avec les différentes religions, mais elles ne sont pas d’accord entre elles. Je reste sur ma faim. Je ne ferme aucune porte, je reste prudent."

À chaque lecteur finalement de se forger sa propre opinion.

Les « Passeurs d’âmes et rebouteux, les guides du chemin de lumière » de Philippe Carrozza sont publiés aux éditions Weyrich. L’ouvrage de 500 pages est vendu au prix de 27 € dans les toutes les bonnes librairies de la province.

Vingt nouveaux rebouteux

Vingt rebouteux témoignent dans ce nouvel ouvrage. Des "soulageurs" comme l’aime les appeler Philippe Carrozza. "Et non des guérisseurs", souligne-t-il. Ils apaisent les douleurs et n’interfèrent pas sur un traitement médical. Ils agissent gratuitement, avec bienveillance et en toute humilité.

Difficile de les trouver ? "Il y en a partout, répond Philippe Carrozza. J’ai découvert qu’il y a des barreurs de feu dans tous les villages ou presque. Ce sont des personnes très discrètes, que je rencontre grâce au bouche-à-oreille, aux conférences auxquelles je participe…"

La demande était là. Nombre de lecteurs tiennent en effet un carnet d’adresses, compilant les numéros de téléphone, pour savoir qui appeler pour soulager tels ou tels maux. Si dans le temps, on faisait appel en toute discrétion à un rebouteux, aujourd’hui on en parle bien plus ouvertement. "Bien que certains et certaines sont encore appelés le sorcier ou la sorcière du village", rapporte le journaliste.

À nouveau, Philippe Carrozza a confronté ce phénomène au regard scientifique du monde médical. Le dr Forget, oncologue à Libramont, reconnaît ainsi une certaine efficacité chez certains de ses patients, pour soulager les douleurs dues aux chimios. "La puissance de l’effet placebo et de la bienveillance", selon lui.