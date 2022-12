Éduquer les patients pour sauver l’hôpital

Pour les futures mamans de la ville frontalière française, l’accouchement prenait du jour au lendemain des allures de parcours du combattant, avec une obligation de se rendre à la maternité la plus proche, à Charleville-Mézières, à 1 h 15 de route, alors que l’hôpital belge de Dinant se situait à moins de quinze minutes. Administrativement, c’était impossible et financièrement, elles n’auraient bénéficié d’aucune prise en charge.

Cette situation ubuesque a été le déclencheur d’une réflexion qui a abouti à la création de ZOAST, des Zones Organisées d’Accès aux Soins Transfrontaliers. Depuis 2005, les Givétoises peuvent accoucher à Dinant et six ZOAST ont été créées dans d’autres régions transfrontalières similaires. Cette initiative peut être interprétée comme un premier petit pas vers une sécurité sociale qui engloberait tous les Européens dans un système unique.

L’importance de l’éducation et de la prévention comme parties de la solution

Vendredi matin à Arlon, dans la salle du conseil provincial, un colloque a réuni les principaux acteurs du projet de coopération transfrontalière franco-belge de promotion de la santé et de l’éducation en milieu rural. Outre la création de ces ZOAST qui facilitent les soins de santé pour bon nombre de frontaliers franco-belges, une autre réalisation importante est à mettre en exergue, celle du développement des ETP (Éducation Thérapeutique des Patients).

La Française Cindy Léobold est une spécialiste à la pointe dans ce domaine: "L’idée n’est pas de remplacer la partie curative d’un traitement, mais d’accompagner le patient dans un parcours de santé, pour renforcer ses propres compétences. Il peut ainsi gérer lui-même sa maladie et apprendre à vivre avec elle. C’est donc une complémentarité entre l’équipe soignante et le malade ; qui lui apporte du bien-être et lui permet d’être moins dépendant de l’hospitalisation."

C’est une manière d’appréhender la médecine qui n’est pas neuve. L’OMS la préconisait déjà il y a plus de vingt ans, mais elle a encore du mal à s’imposer parmi les professionnels de la santé. "C’est pourtant une solution qui présente de multiples avantages, indique le professeur Laurence Gabriel, cardiologue au CHU de l’UCL Namur. Jointe à l’hospitalisation à domicile qui se développe beaucoup plus en France qu’en Belgique, c’est un moyen pour désengorger les hôpitaux, pour résoudre le problème chronique du recrutement et pour faciliter le financement des soins de santé."

Cette approche intègre l’importance de la prévention dans le parcours du patient. À cet égard, les participants se sont félicités de l’évolution du titre ministériel en France. Le ministre de la Santé est devenu le "ministre de la Santé et de la Prévention".