Annick Van den Ende (du mouvement Citoyens, et non des Engagés, comme nous l’avons écrit dans notre précédente édition), a interrogé le maire Culot sur le projet d’aménagement de l’hôtel de police à l’ancienne Villa Sainte-Lucie à Virton. "Le chef de corps de la zone de police nous a dit qu’il y a un schisme entre les bourgmestres de la zone", affirme Annick Van den Ende. Elle estime que le projet initial dans l’ancienne gendarmerie de Virton (NDLR. prôné à l’époque par Michel Thiry) serait finalement moins cher et plus judicieux. François Culot, président de la zone de police, a tempéré: "Le terme schisme est exagéré. Nous essayons d’obtenir l’unanimité parmi les bourgmestres de la zone. Il y a des solutions alternatives en discussion, mais sûrement pas revenir à l’ancienne gendarmerie qui n’aurait pas correspondu aux nouvelles normes Salduz, etc. Je vous demande à vous, élus virtonnais, de soutenir le projet qui sera présenté pour Virton !"

Cet appel au consensus n’a pas fait écho apparemment dans le rang des Engagés, Denis Lacave et Michel Mullens reprochant à François Culot d’avoir trop orienté la zone de police vers le projet Villa Sainte-Lucie. "Et on n’en a pas débattu au collège communal à l’époque ", renchérissent Étienne Chalon et Annick Van den Ende (Citoyens).

Notons encore, que Léopold Baltus (Engagés) a reproché au pouvoir communal de ne plus avoir procédé depuis 2013 à des nominations définitives de personnel communal. Cela entraîne des discriminations, estime le conseiller. "Nous imposons à tous ces nouveaux agents, une retraite de contractuel, qui même si elle est meilleure que celle du secteur privé, n’en est pas moins inférieure à celle du secteur public, alors que nous pourrions nommer ces agents à titre définitif", ajoute L. Baltus.