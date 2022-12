Bardage en feu, feux de cheminée, course-poursuite, chat en détresse…: les faits divers du samedi 3 décembre en province de Luxembourg

Samedi matin, les pompiers de Bouillon ont secouru un petit chat coincé sur une corniche de l’église de Vivy (Bouillon), depuis trois jours. Les sapeurs, à l’aide d’un élévateur, sont parvenus à la hauteur de l’animal, bloqué à 6-8 mètres de hauteur.

Oneu: Un feu de cheminée important

Samedi, vers 10 h 10, les pompiers ont reçu un appel pour un feu de cheminée, rue du Poteau, à Oneu (Durbuy). Des flammes sortaient du conduit et il y avait beaucoup de fumée dans les combles. Les habitants de la maison ont évacué les lieux. À l’arrivée des sapeurs de Marche et d’Érezée, la fumée avait gagné le premier étage. Les pompiers ont éteint ce début d’incendie, désenfumé la maison et refroidi les boiseries.

Hachy: un blessé dans une course-poursuite

Une course-poursuite entre la police et un véhicule s’est terminée à Hachy, rue du Bois Rond, lorsque le fuyard a percuté un arbre. Blessé légèrement, il a été pris en charge par les pompiers d’Etalle et Arlon.

Florenville: feu de cheminée

Samedi, sur le temps de midi, les pompiers d’Etalle et Florenville ont éteint un feu de cheminée, rue d’Orval, à Florenville.

Marche: un dégagement de fumée noire

Samedi, vers 13 h 20, les pompiers ont reçu un appel leur signalant un dégagement de fumée noire, place de l’Etang, à Marche. Vu la situation en centre-ville et la proximité de bâtiment, des moyens conséquents ont été dégagés. Il s’avère que la fumée provenait d’une chaudière, suite à première vue à un problème de combustion.

Our: bardage en feu

Samedi, vers 5 h 45, les pompiers de Bouillon, Bertrix et Gedinne sont intervenus rue de Graide, à Our (Paliseul). Le bardage d’une maison avait pris feu. Il a fallu démonter une partie du bardage.

Tattert: feu de cheminée

Samedi, vers 8 h 40, les pompiers d’Arlon ont éteint un feu de cheminée, ruelle des Calvaires, à Tattert.